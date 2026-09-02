德国指俄罗斯策划上个月针对莱比锡/哈雷机场的无人机袭击事件，法国和欧盟已就此召见俄罗斯外交官。

法国外长巴罗星期三（9月2日）在爱尔兰举行的欧盟外长会议上说：“我已经召见俄罗斯驻巴黎临时代办，就此事提出抗议。”

他说，欧洲必须采取制裁措施，特别是针对俄罗斯的“影子舰队”。

欧盟外交政策负责人卡拉斯同天说，欧盟也已就这起事件召见俄罗斯驻布鲁塞尔最高级别外交官。她说：“我们正在讨论莱比锡袭击事件，很明显，它具有恐怖主义特征。”

她说，鉴于俄罗斯对乌克兰的袭击不断升级，欧洲需要协调采取更多措施。欧盟目前正在对与俄罗斯军事系统相关的1600项制裁清单进行审查，她也说：“或许还会增加更多。”

德国政府星期二（1日）说，已认定俄罗斯应对这起事件负责，并下令采取一系列应对措施，包括关闭俄罗斯驻柏林领事馆和文化中心，并已召见俄罗斯驻德大使。

8月4日深夜，莱比锡/哈雷机场（Leipzig/Halle Airport）员工在跑道附近的一个管制货物区，发现一架装有炸弹的无人机。机场随即暂停航班起降，并关闭部分区域，警方使用机器人拆除炸弹。

德国电网遭蓄意破坏 火车站发生爆炸

另一方面，德国电网再次遭到蓄意破坏。当地警方星期三说，他们正在调查西部城市贝格海姆附近一座变电站星期二遭到的袭击，所幸没有影响当地电力供应。

同样在星期二，德国东部勃兰登堡州也发生电力设施遭破坏事件，有人利用装有导电材料的装置破坏输电线路。

电网运营商安普里翁（Amprion）发声明说，西部发生的事件很可能是外部干扰所致，但电力供应和电网稳定性始终维持正常。

电力公司莱茵集团（RWE）在另一份声明中说，这次事件促使该公司将总装机容量为4200兆瓦的褐煤发电厂机组暂时从电网中撤下。

德国当局对重要基础设施遭受袭击保持高度警惕。

德国警方称，南部城市奥格斯堡的一个火车站星期三发生不明物体爆炸，造成两人轻伤。

当地警方说，爆炸发生在车站一个建筑通道内。当局在车站发现可疑物体后，已关闭该市的主要火车站，并暂停列车服务。