荷兰中央银行说，鉴于“地缘政治局势日益动荡”，过去六个月已将86吨黄金储备从美国和加拿大，转移至英国伦敦。

法新社报道，荷兰央行（DNB）星期三（9月2日）说，存放在英格兰银行的黄金被视为全球最容易交易的黄金，因此在危机情况下也最容易动用。

央行说，这次转移一部分通过买卖黄金完成，另一部分则是实际运输黄金。

荷兰央行将超过27吨实物黄金从美国和加拿大运往荷兰中部的泽伊斯特（Zeist）。

与此同时，同等数量的黄金从泽伊斯特运往伦敦，从而避免熔化金条。

央行说：“通过结合买卖和实物运输，我们分散大量黄金进行实物转移所涉及的风险。”

荷兰央行总裁斯莱彭（Olaf Sleijpen）说：“通过这项措施，我们提高黄金储备的可动用性。我们相信永远不会需要动用这些黄金，但加强我们的韧性和应对准备仍然是必要的。”

央行说，截至去年底，荷兰黄金储备总量为612.4吨，价值722亿欧元（约1064亿新元）。

转移前，荷兰31.3%的黄金储备存放在纽约，19.7%存放在渥太华。转移后，美国和加拿大各占18.5%。

存放在伦敦的黄金占比则从18.1%增至32.1%。此外，荷兰仍有30.8%的黄金储备存放在国内。