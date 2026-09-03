俄罗斯总统普京说，俄罗斯和乌克兰仍保持接触，但他几乎没有透露双方在达成和平协议方面取得进展。

彭博社报道，普京星期四（9月3日）在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛上说：“俄罗斯和乌克兰首先应该自行达成协议。”

他说，中国与美国等国都愿意提供帮助，但“归根结底，首先还是必须由相关国家解决这个问题”。

普京说，与基辅方面的接触仍在继续，主要是在安全部门层面，但这些接触能否促成和平协议还很难说。

“有没有机会？在我看来，是有的。”不过，乌克兰威胁扰乱往返俄罗斯的航空交通，“无疑令开展双边和平谈判的可能性变得更加复杂”。

美国总统特朗普将注意力转向对伊朗的战争后，由美国主导的俄乌和平谈判自2月以来陷入停滞。俄罗斯认定谈判已陷入死胡同后，加大对基辅及乌克兰其他城市的导弹和无人机袭击。这场由普京发动的战争如今已进入第五年。

乌克兰也加大对俄罗斯纵深地区的袭击。乌方打击炼油厂，导致俄罗斯多地出现燃料短缺，还袭击了国防工厂以及电商巨头Wildberries和Ozon的仓库，给物流网络造成数十亿美元损失。

普京还说，俄罗斯与特朗普政府的接触仍在继续。他说：“据我理解，特朗普总统感受到并看到开展这种积极、建设性工作的必要性……我希望这最终能够带来积极结果。”

普京指出，俄罗斯本月晚些时候举行议会选举后，没有实施新一轮动员的计划。俄罗斯每年招募约40万人，以补充在战斗中遭受重大伤亡的军队。

他说：“目前没有任何一种情况需要进行动员。这是敌人在国家杜马选举前发动的信息攻击，企图影响选举结果。”