（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京表明，有望就结束乌克兰战争达成协议。乌克兰总统泽连斯基则透露，为协议进行斡旋的美国谈判代表很快会访问莫斯科和基辅。

普京星期四（9月3日）在俄罗斯远东地区的一个经济论坛上说，包括中美在内的一些国家都准备支持和平解决方案。但他表明：“这个问题必须由冲突相关方，即俄罗斯和乌克兰来解决。”

在他看来，俄乌双方是有机会达成协议的；但普京指乌克兰近期袭击民用商船、甚至威胁袭击民航客机的行为属于“国家恐怖主义”，这给开展双边和平谈判增加了难度。

泽连斯基当晚发表视频讲话时说，美国谈判代表访问乌克兰的初步日期已确定，预计未来几天就能与他们见面。“这非常重要。美国继续保持积极参与至关重要。”

美国总统特朗普的特使威特科夫和女婿库什纳一直在俄乌之间开展穿梭外交；两人曾多次前往莫斯科，但从未到访基辅。

特朗普表明，他希望看到俄乌结束战争。他还告诉记者，只要普京做好准备要达成和平协议，他希望与普京举行峰会。

特朗普星期四也在社媒发文说，他将要求欧洲国家偿还美国此前向乌克兰提供的军事援助和弹药费用，并暗示他将暂停向盟国出售相关物资。

“我们免费向乌克兰和北约提供数千亿美元的援助……欧洲本应为此买单的。尽管有些迟了，我们还是要追回这笔钱！”

去年启动的乌克兰优先需求清单计划，让乌克兰接收由欧洲国家资助的美国装备。