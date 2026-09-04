为扩大对新技术的投资，日本首相高市早苗允许各部门明年有更宽裕的财政预算。星期五（9月4日）公布的2027财年各部门预算申请，总额达143万亿日元（约1.16万亿新元），连续四年创下历史新高。此外，日本高龄化加剧以及积极的军扩也提高了申请额。

在各部门中，负责医疗与社会福利的卫生劳动部申请金额最高，达36万亿日元。因应对地方灾害等支出扩大，总务部门申请了21万亿日元，其中大部分用于弥补地方财政缺口。

日本防卫当局为扩大军需，申请了8.8万亿日元也提升预算。有报道指出，基于申请的内容里有诸多项目还未有明确的金额，估计军费预算到了年底还将继续扩大到10万亿日元以上。

日经新闻指出，除了加强危机管理，日本政府也重视对经济增长领域的投资。高市今年推出名为“强大繁荣日本”的专项投资框架，且不设金额上限。这个新框架的申请总额，目前已达到12.1万亿日元。

其中，以经济产业部最高，计划以4.525万亿日元发展人工智能、半导体支持和开发关键矿产。日本教育和科学部申请2.183万亿日元，写明用于发展太空、航空航天和量子计算的研究与开发。日本总务部门也以发展下一代通信标准6G，申请了5033亿日元。

高市早苗发表谈话时强调，将“仔细审查其对经济增长的贡献以及对吸引私人投资的影响，努力制定真正有效的措施”。

由于2027财年的预算申请额远超本财年122万亿日元的预算，日本媒体认为，这势必让日本债务继续攀高。日本目前的债务水平是主要发达国家中最高的。到2026年末，日本政府未偿债务将达1145万亿日元，相当于其国内生产总值（GDP）的两倍以上。

各个预算申请将由财务部与各部委协商后确定。日本财长片山皐月在记者会上说，将努力制定一份既能促进经济强劲发展又能保障可持续性的预算。