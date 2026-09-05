美国总统特朗普说，他派特使威特科夫和女婿库什纳前往莫斯科和基辅，两人将带去一份“结束战争”的方案。

法新社报道，特朗普星期五（9月4日）在白宫椭圆形办公室讲话时暗示，美国已有结束俄乌战争的具体新方案，但没有透露详情。

这将是威特科夫和库什纳首次访问饱受战火蹂躏的乌克兰。两人此前已多次访问莫斯科，但从未到访基辅，引发外界对两人在谈判中偏袒俄方的指责。

特朗普在回答记者提问时说，乌克兰危机“必须得到解决”。

他说：“我派威特科夫和库什纳去，他们是谈判高手，做得非常好，看看能否促成什么，我们很有可能谈成。”

路透社此前引述两名消息人士说，威特科夫和库什纳计划周末前往莫斯科，随后访问基辅。但其中一名消息人士4日透露，行程安排近几天一直有变动，基辅之行仍未完全确定。

俄罗斯于2022年2月24日全面入侵乌克兰，这场战争已打了四年多。

乌克兰总统泽连斯基早前表示，他已提议在美方特使访问莫斯科和基辅期间，俄乌双方停火。

泽连斯基在晚间讲话中说：“我们不会进行空袭，俄罗斯也必须确保在会谈进行期间保持停火，不得进行空袭。”

一名乌克兰高级官员告诉法新社，威特科夫和库什纳将于6日访问基辅。克里姆林宫拒绝就此事置评。