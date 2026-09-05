乌克兰总统泽连斯基星期五（9月4日）说，一架俄罗斯无人机袭击了位于基辅市中心的乌克兰国家安全局，目标直指国家安全局局长的办公室。

法新社报道，乌克兰国家安全局（SBU）是乌克兰的专业情报机构，也是反间谍和反恐怖活动的主要国家安全机关。

这是自2022年2月24日俄罗斯全面入侵乌克兰以来，乌克兰国家安全局首次遭到袭击。

泽连斯基在Telegram发文说：“一架俄罗斯无人机击中了位于弗拉基米尔斯卡大街、圣索菲亚大教堂正对面的国家安全局大楼。”

他说：“无人机直接瞄准国家安全局局长的办公室。”

泽连斯基说，他已指示国家安全局作出“适当、切实的惩戒性回应”。乌克兰外交部长西比哈称这起事件是“局势的重大升级”。

一名要求匿名的乌克兰高级官员告诉法新社，国家安全局代局长波克拉德（Oleksandr Poklad）当时不在办公室。

乌克兰《真理报》发布的一张照片显示，乌克兰国家安全局大楼正面有至少两个窗口似冒出黑烟，大楼外停着一辆消防车。

法新社记者还看到数辆救护车。

近几个月来，俄罗斯和乌克兰都加大远程打击力度。在双方紧张局势加剧之际，乌克兰官员透露，美国总统特朗普的特使威特科夫和女婿库什纳预计将在周末访问莫斯科和基辅。。

特朗普4日确认，他派特使威特科夫和女婿库什纳前往莫斯科和基辅，两人将带去一份“结束战争”的方案。

俄罗斯未回应置评请求。