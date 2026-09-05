（华盛顿／基辅综合电）美国总统特朗普派特使威特科夫和女婿库什纳访问俄罗斯和乌克兰，并带去结束持续四年多的俄乌战争的方案。两人已于星期六飞抵俄罗斯。

这是特朗普去年上任以来，威特科夫和库什纳首次一同访问基辅。两人此前为寻求外交突破，曾数次访问莫斯科。

特朗普星期五（9月4日）在白宫对记者说：“我派威特科夫和库什纳，他们都是出色的谈判专家。他们表现出色，我们派他们去看看能否促成什么，或许很有可能谈成。他们带着一项结束战争的方案前去。”

特朗普没有透露和平方案是否涉及乌克兰割让领土，只说美国有实现和平的构想。

乌克兰最初预计特朗普的特使会在今年4月访问基辅，但白宫从未公开确认具体日期，有关行程一再推迟。

据俄罗斯媒体报道，威特科夫和库什纳已于星期六（5日）下午飞抵莫斯科，而据乌克兰总统泽连斯基透露，他们星期天（6日）将访问基辅。

泽连斯基星期五晚在社交媒体平台上说，乌克兰的目标是让这次访问尽可能取得实质的成果。“我们必须寻找切实可行的方案，推动结束这场战争。”

他也指出，美国特使访问期间，乌克兰不会空袭俄罗斯，并期望俄方也能相应地克制行动。

普京：有望达成终战协议 但须由俄乌解决

俄罗斯总统普京周四（3日）在俄远东地区一场经济论坛上说，美国和中国等国家都准备支持和平解决方案。他认为，达成协议结束俄乌战争是有可能的，但表明这必须由俄乌来解决。

彭博社报道，接近克里姆林宫的消息人士透露，俄方对此次访问能否达成任何协议持悲观态度。他们指威特科夫和库什纳此前访俄都没法取得进展，如今更没理由相信两人能够带来让俄方接受的方案。

消息人士也说，普京只准备按照自己的条件停战，而由于俄方认为自己在军事上占有优势，他们的态度也愈发强硬。

美国智库战略与国际研究中心（CSIS）的俄罗斯与欧亚问题高级研究员斯涅格瓦亚（Maria Snegovaya）说：“普京不怎么愿意在俄方的核心诉求上让步。他也似乎察觉到乌克兰的防御力量日益薄弱，克宫对白宫的立场也变得更加强硬。”

美特使抵达莫斯科前 俄无人机袭击乌国安局总部

另一方面，泽连斯基指责俄军星期五夜袭基辅的两个机场，并于同日较早时出动无人机，袭击基辅中部的乌克兰国家安全局（SBU）总部，目标是国安局局长的办公室。

泽连斯基说，他已指示国安局作出适当且实质的回应。乌克兰外长瑟比加指俄军此举，是在使局势快速升级。

这是俄乌战争爆发四年多以来，乌国安局首次遭攻击。一名乌高官向法新社透露，事发时，国安局代局长波克拉德并不在办公室。

乌国安局发声明说，波克拉德没有受伤，并表明会修复国安局大楼。基辅市长克里琴科说，至少12人在袭击中受伤。