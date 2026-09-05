（华盛顿综合电）美国中期选举星期五在一片围绕邮寄选票程序的混乱中拉开序幕。美国总统特朗普下令实行的新措施虽已被地区法院喊停，但预计他向联邦最高法院上诉要求恢复执行，使得数百万张邮寄选票的处理方式继续充满变数；民主党敦促美国邮政局勿仓促推进新规则，以免影响选举公正性。

11月3日举行的中期选举星期五（9月4日）正式进入60天倒数计时，北卡罗来纳州当天开始寄发选票，另外18个州也将在约两周后开始寄出选票。不过，选民和选举官员却还不能确定这些邮寄选票的规则。

马萨诸塞联邦地区法院法官塔尔瓦尼（Indira Talwani）当天延长对特朗普政府执行邮寄选票新措施的禁令，称仓促更改规则可能造成广泛的混乱。特朗普政府预计将向联邦高院提出上诉。

根据特朗普3月签署的行政令，各州须通过一个新的联邦门户网站，向美国邮政局提供合格邮寄选民的名册，选票信封也须附有专属条码和其他设计特征；若不符合规定，邮政局可拒绝寄出选票。特朗普政府称这是为了保障选举诚信，却始终提不出邮寄投票涉及重大舞弊的证据。

美邮政局内部吹哨 指邮寄选票新网站仓促建立

北卡州官员透露，周五的邮寄选票按计划推进，北卡州也没有计划使用有争议的联邦门户网站。不过，由于法院的最终裁决未定，其他将陆续寄发选票的各州仍面对联邦条例更动的变数，须在短时间内应变。

本周早前，美国邮政局内部有吹哨者匿名称，联邦门户网站开发过程“仓促、混乱且存在根本瑕疵”，只要一个条码扫描不过关，就可能导致整批数千张选票作废，除非重新检查认证。

参议院国土安全和政府事务委员会的七名民主党议员星期五致函美国邮政局，敦促它暂停推进新的邮寄选票措施，以免“将自己变成选举管理机构，剥夺合法选民的选举权，威胁来临选举的信誉”。

美经济数据推高升息预期 特朗普再施压美联储降息

除了邮寄选票乱局，美国星期五发布的最新经济数据为特朗普和共和党的中期选举行情带来喜忧参半的影响。

虽然就业市场在8月份创造了16万2000份新工作，失业率也企稳在4.1%，但柴油价格当天创新高，自美伊战争爆发来已上涨55%，可能进一步推高通货膨胀。

就业市场强劲提高了市场对美国联邦储备局在本月升息的预期。美国整体通胀率在5月创三年新高后有所放缓，几名美联储理事早前已表明，如果8月份的通胀数据未持续走低，他们对升息持开放态度。

不过，特朗普星期五在社媒贴文宣扬8月份就业数据强劲时，再次施压要美联储降息，更出乎意料地将利率政策与贸易问题挂钩。

他说：“降低利率，否则我将停止跟那些对我们存在贸易顺差的国家进行贸易。”

特朗普过后在白宫告诉记者，美国的基准利率“应当是1%或0.5%，而不是4%”。他也指责瑞士、墨西哥和欧盟等经济体长期从与美国的贸易中获益，“如果我们不跟他们进行贸易，他们就会破产……我们有权不跟他们进行贸易，有权向他们征收关税。”