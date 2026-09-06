（华盛顿/德黑兰综合电）已持续六个月的美伊冲突继续升级。在美国对伊朗实施经济制裁的同时，两国也展开新一轮交火，先后对油轮发动攻击，霍尔木兹海峡及周边海域的航运风险进一步升温。

综合路透社、法新社和伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报道，伊朗伊斯兰革命卫队星期六（9月5日）向两艘在区域海域执行任务的美国军舰发射弹道导弹。美军中央司令部说，一艘航母和一艘驱逐舰成功躲过多次攻击，没有美国人员受伤；伊朗革命卫队则声称，两艘军舰遭到攻击并受损后驶离相关海域。

美方随后下令攻击三艘与革命卫队有关的油轮。其中一艘位于伊朗重要石油出口地哈尔克（Kharg）岛附近，另一艘在贾斯克（Jask）外海，两艘均“永久丧失能力”；第三艘空载油轮则在阿曼湾被“彻底摧毁”。

美军公布的影像显示，在攻击其中一艘油轮前，曾向船上人员喊话要求他们立刻弃船逃生。随后导弹击中油轮，现场出现巨大火球。



美军中央司令部发布的影像显示，与伊朗伊斯兰革命卫队有关的油轮凯洛号遭美军击中后燃起熊熊烈火。（法新社）

美国战争部长赫格塞斯在社交媒体发文说：“很简单，如果伊朗向我们的军舰开火，我们就会摧毁并击沉他们的油轮。”

伊朗外交部强烈谴责美军行动是“非法侵略行径”，威胁国际和平与商业航运安全。革命卫队称将加大对区域美国军舰的攻击力度，并于星期天（6日）宣布攻击三艘未获准通行霍尔木兹海峡的油轮，以及三艘在其他海域的美国军舰。

伊朗议会议长卡利巴夫星期天也警告，美国任何针对伊朗利益和安全的袭击，都将遭到“更快、更猛烈、更痛苦的报复”。

尽管美国总统特朗普试图淡化伊朗战争，甚至称其为“微不足道的小事”，但民调显示，对战争和能源价格飙升的不满，正使共和党面临在中期选举失去参众两院控制权的风险。

美国收紧代理银行监管 伊朗金融网络仍留漏洞

特朗普政府威胁对伊朗实施“经济窒息”，但美国金融体系中的代理银行业务，却为德黑兰规避制裁留下空间。

所谓代理银行业务，是指外国银行通过与美国银行建立代理关系，进行美元交易。这意味着，即使伊朗受到全面制裁，其资金仍可能通过在海外设立空壳公司，再经由当地与美国银行有代理关系的银行进行交易，从而绕过美国监管。

美国财政部数据显示，2024年美国银行以这种方式经手超过90亿美元（约114亿新元）的伊朗资金。

但华盛顿面临两难：若加大对银行监管，可能失去窥探伊朗经济状况的渠道，并促使其他国家寻找人民币等替代方案，损害美元国际地位；若继续保持宽松，则将有更多伊朗相关交易借道通行。