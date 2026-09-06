美伊再交火油轮接连遭袭 霍尔木兹海峡航运风险升温
（华盛顿/德黑兰综合电）已持续六个月的美伊冲突继续升级。在美国对伊朗实施经济制裁的同时，两国也展开新一轮交火，先后对油轮发动攻击，霍尔木兹海峡及周边海域的航运风险进一步升温。
综合路透社、法新社和伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报道，伊朗伊斯兰革命卫队星期六（9月5日）向两艘在区域海域执行任务的美国军舰发射弹道导弹。美军中央司令部说，一艘航母和一艘驱逐舰成功躲过多次攻击，没有美国人员受伤；伊朗革命卫队则声称，两艘军舰遭到攻击并受损后驶离相关海域。
美方随后下令攻击三艘与革命卫队有关的油轮。其中一艘位于伊朗重要石油出口地哈尔克（Kharg）岛附近，另一艘在贾斯克（Jask）外海，两艘均“永久丧失能力”；第三艘空载油轮则在阿曼湾被“彻底摧毁”。
美军公布的影像显示，在攻击其中一艘油轮前，曾向船上人员喊话要求他们立刻弃船逃生。随后导弹击中油轮，现场出现巨大火球。
美国战争部长赫格塞斯在社交媒体发文说：“很简单，如果伊朗向我们的军舰开火，我们就会摧毁并击沉他们的油轮。”
伊朗外交部强烈谴责美军行动是“非法侵略行径”，威胁国际和平与商业航运安全。革命卫队称将加大对区域美国军舰的攻击力度，并于星期天（6日）宣布攻击三艘未获准通行霍尔木兹海峡的油轮，以及三艘在其他海域的美国军舰。
伊朗议会议长卡利巴夫星期天也警告，美国任何针对伊朗利益和安全的袭击，都将遭到“更快、更猛烈、更痛苦的报复”。
尽管美国总统特朗普试图淡化伊朗战争，甚至称其为“微不足道的小事”，但民调显示，对战争和能源价格飙升的不满，正使共和党面临在中期选举失去参众两院控制权的风险。
美国收紧代理银行监管 伊朗金融网络仍留漏洞
特朗普政府威胁对伊朗实施“经济窒息”，但美国金融体系中的代理银行业务，却为德黑兰规避制裁留下空间。
所谓代理银行业务，是指外国银行通过与美国银行建立代理关系，进行美元交易。这意味着，即使伊朗受到全面制裁，其资金仍可能通过在海外设立空壳公司，再经由当地与美国银行有代理关系的银行进行交易，从而绕过美国监管。
美国财政部数据显示，2024年美国银行以这种方式经手超过90亿美元（约114亿新元）的伊朗资金。
但华盛顿面临两难：若加大对银行监管，可能失去窥探伊朗经济状况的渠道，并促使其他国家寻找人民币等替代方案，损害美元国际地位；若继续保持宽松，则将有更多伊朗相关交易借道通行。