针对日本首相高市早苗要求俄罗斯拆除战胜日本军国主义的纪念碑一事，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃星期天（9月6日）说，这如同要求“不要刮风和让太阳停止发光”一样荒谬，不要把无视本国历史的“病”传染给其他国家。

新华社报道，俄远东哈巴罗夫斯克市4日为一座纪念战胜日本军国主义的纪念碑举行揭幕仪式。这座纪念碑是俄目前最大的纪念战胜日本军国主义的纪念碑，由俄罗斯军事历史学会与哈巴罗夫斯克边疆区政府合作建成。

纪念碑中央是一尊15米高的苏联士兵铜像，代表击败日本关东军主力的苏联红军。士兵手持步枪，旁边一座绘有菊花图案的界碑被砸成两半。

高市早苗5日就俄罗斯竖立战胜日本军国主义纪念碑用日俄双语在X平台发文称，纪念碑上苏联士兵砸破有菊花徽记的界碑，伤害了日本民众的感情，强烈要求拆除纪念碑。

高市早苗写道：“这样一座雕像在对日关系上不具建设性。菊花徽记被广泛视为象征日本的标识，立一座描绘摧毁菊花徽记的纪念碑，从日本国民感情的角度来看是不可接受且非常令人遗憾的。我们已通过外交渠道，强烈要求俄方停止设立并将它拆除。”

扎哈罗娃6日对媒体说：“我们的领土由先辈守护下来，我们的历史基于事实，我们的记忆镌刻在纪念碑上。”她特别指出，日本方面无视本国历史，别把这种“病”传染给其他国家。

另据俄《报纸网》6日引述俄国家杜马（议会下院）议员马特维切夫的话报道，二战是以日本无条件投降结束的，哈巴罗夫斯克的纪念碑正是为此设立，在这一大背景下，日方要求拆除纪念碑“很可笑”。

俄罗斯军事历史学会副主席奥夫西延科表示，纪念碑上被捣毁的菊花图案，正是军国主义日本的象征，如此设计纪念碑是正确和符合史实的。

9月3日是俄罗斯“反日本军国主义战争胜利纪念日暨二战结束纪念日”，纪念碑的揭幕与此纪念日有关。