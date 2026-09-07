乌克兰总统泽连斯基在基辅与美国总统特朗普的特使威特科夫和特朗普女婿库什纳举行会谈后，无奈地表示，乌克兰将不得不面对又一个艰难的冬天，这与威特科夫在会后的积极讲话有明显反差。

综合英国广播公司（BBC）和彭博社报道，泽连斯基星期天（9月6日）与威特科夫和库什纳举行了数小时的闭门会谈，会后未宣布重大突破。英、德、法三国官员也参与了当天的另一轮会谈。

泽连斯基在会谈结束后向媒体发表讲话。他告诉记者，各方已达成一致，乌克兰、欧洲和美国官员将在近期会晤，继续磋商。他也呼吁与俄罗斯和美国举行三方会谈。

泽连斯基说，领土问题，例如俄罗斯要求乌克兰割让更多东部顿巴斯地区的领土，应该在“领导人层面”解决。

泽连斯基强调，他希望实现公正的和平，不给俄罗斯再次侵略的机会。他也对欧洲官员参与6日会谈表示感谢，他说：“我们站在同一阵线。”

威特科夫在基辅会谈结束后说，双方进行了实质且重要的讨论，这令美方深受鼓舞。库什纳也说，美方代表团期待旨在结束乌克兰战争的和平谈判取得更多进展。

这是威特科夫和库什纳首次访问基辅。此前，两人已为俄乌和平谈判八次前往莫斯科，但从未踏足基辅。

此前一天，威特科夫和库什纳在莫斯科与俄罗斯总统普京举行三个多小时的会谈，双方过后释放积极信号，但未透露会谈是否取得突破。