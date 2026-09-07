（华盛顿综合电）美国当前的就业市场，20年来首次对无大学学历的求职者有利。相反地，受过大学教育的求职者，在专职领域反而不容易觅职；那些拥有高级学位或从事科学技术等领域的人才，就业境况也更为艰难。

《华尔街日报》星期天（9月6日）报道，劳动力市场智库Burning Glass Institute的最新分析报告指出，年龄22岁至34岁、无大学文凭的劳动群体，失业率创下20年来新低。纵观线性历史，如今的就业市场对蓝领劳动者明显更有利，包括建筑工人、制造业生产线工人，以及从事体力服务工作的人员，如保安、护理人员以及餐饮和零售业员工。

Burning Glass Institute的首席经济师莱瓦农说，过去20年的大多数时日里，无论经济景气与否，蓝领劳动群体与大学毕业生这两个群体，就业走势基本保持一致。而今出现截然不同、此消彼长的情况，绝对是值得注意的趋势。

这种境遇的差异，主要因素在于供需。比如，随着老一代人退休、外来移民人数又缩减，熟练技术工人供不应求。相反地，大学毕业生人数年年创新高，而人工智能发展快速席卷而来，又促使企业以人工智能替代人力，更高效地处理原本由刚毕业的大学生负责的入门级工作。

莱瓦农说，大学毕业生从事的专业职位僧多粥少的情况是否持续，而且随着机器人和其他自动化技术不断进步，人工智能日后会否也对蓝领和服务业的就业造成冲击，冲击力又有多大，这些都还是未知数。

莱瓦农奉劝那些刚毕业的大学生降低要求。他说：“要在顶尖公司觅职或许很难，但如果肯做出一些妥协，找工作就会容易得多”。