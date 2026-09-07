（伦敦讯）欧洲金属行业组织称，布鲁塞尔有必要阻止中国零部件制造商对欧盟工业的“殖民化”，否则欧盟制造业失业人数将迅速增加。

欧洲金属贸易和分销商协会（Eurometal）预计，由于来自中国的竞争加剧，欧盟制造业在2026年剩余时间里将减少30万个就业岗位。目前，中国对欧盟的贸易顺差已达成破纪录的每日10亿欧元（约14亿7000万新元）。

协会成员星期一（9月7日）在欧盟委员会总部附近举行抗议活动，呼吁当局采取应对行动。他们警告，如果制造业离开欧洲，欧洲失去的不仅是生产，还有投资、专业知识与长期经济韧性。

抗议现场展示10副棺材，棺材上写有“欧盟竞争力”“工业岗位”“欧洲工厂”等字样。

协会主席朱利叶斯在一份声明中说：“我们并不寻求补贴或特殊待遇，我们要求公平竞争。”

欧洲制造商担心，中国正通过销售零部件深度嵌入欧盟供应链，当局却未能充分意识到欧盟产业正遭到蚕食。

朱利叶斯星期天（6日）告诉《卫报》：“中国不想仅成为原材料供应商，而想成为成品供应商。他们希望进入关键产品供应链，因为他们深知一旦掌控供应链，就控制了整个价值链。”

他指出，欧洲金属制造商面对的成本不断上涨，包括进口钢铁关税、碳排放税等，而中国制造的零部件无须缴纳这些税费。此外，人民币汇率也被低估，使欧洲企业更难与中国对手竞争。

欧盟此前已对中国进口电动汽车加征关税，并提高外国钢铁进口关税。中国则多次指责欧洲奉行保护主义。目前，双方正进行贸易谈判。