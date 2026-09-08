朝鲜官媒报道连接朝俄两国的豆满江（中国称图们江）跨境公路桥竣工通车的消息。

朝中社和朝鲜中央广播电台星期二（9月8日）报道，连接朝鲜罗先和俄罗斯哈桑的豆满江跨境公路桥终于迎来竣工。竣工仪式7日在罗先和哈桑同步举行。朝鲜内阁总理朴泰成和俄罗斯总理米舒斯京分别在平壤和莫斯科以视频连线方式出席活动。

韩联社引述朝中社称，豆满江跨境公路桥历时495天建成，将保障各类运输工具安全通行和人员往来，进一步巩固两国经济合作的重要基础，为双方在人员交流、旅游、产品流通等多领域合作奠定坚实基础。

报道还称，这座桥得名于1946年舍身扑向手榴弹以保护金日成的苏联红军军官雅科夫·诺维琴科（Yakov Novichenko），体现了两国领导人和人民不断深化双边睦邻友好关系、巩固同志般信任的决心。

另据路透社报道，米舒斯京7日表示，豆满江跨境公路桥每天可通行300辆车，并将与俄罗斯联邦公路网相连，方便连接从远东城市符拉迪沃斯托克（海参崴）到圣彼得堡的运输走廊。

俄罗斯政府称，卡车将立即开始使用豆满江跨境公路桥运输货物。今年年底，这座公路桥将全面投入运营，届时也可用于客运。

米舒斯京周一还提到，“不久前与我们的士兵并肩作战、保卫俄罗斯领土的朝鲜英雄”。

韩国庆南大学远东研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul）指出，豆满江跨境公路桥凸显出针对朝鲜的经济制裁形同虚设。

他说：“在朝鲜试图实现自身利益最大化的同时，俄罗斯已确保了一条连接两国的公路通道，可以运送军事物资、弹药以及包括部队在内的人员，以支持俄罗斯在乌克兰的长期战争。”

朝俄领导人于2024年6月在平壤会晤时，就豆满江跨境公路桥建设项目达成协议。公路桥2025年4月底开工建造，并于今年4月完成合龙，采用双向两车道设计，全长近5公里，桥梁主体约1公里。