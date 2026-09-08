克里姆林宫助手乌沙科夫告诉记者，俄罗斯总统普京和美国总统特朗普星期二（9月8日）进行了一次“极其坦诚”的通话。此前，美国谈判代表周末访问了莫斯科。

法新社报道，美国和平特使威特科夫和库什纳周末访问了俄罗斯和乌克兰，分别与普京和乌克兰总统泽连斯基举行了会谈。

乌沙科夫说，在星期二长达一小时的通话中，普京和特朗普“就此次访问的成果交换了意见”。他说，普京向特朗普提交了一份关于前线局势的“客观而详细的分析”。

普京经常声称，俄罗斯部队正在整个战线推进，占领整个顿巴斯东部只是时间问题。

乌沙科夫说，普京还“指出了美国人可以采取哪些切实可行的措施，以迅速结束敌对行动”，但他没有详细说明。

他补充说，普京告诉特朗普，俄罗斯对欧洲“没有任何侵略计划”。

“鉴于外界经常猜测俄罗斯对欧洲国家怀有敌意，我们强调，我们绝对没有任何针对欧洲的侵略计划。”

“关于俄罗斯威胁的种种谣言，实际上是欧洲人加大对乌克兰的支持并增加自身军费开支的借口。”

美国中央情报局局长拉特克利夫曾在8月下旬突访莫斯科。据美国媒体报道，拉特克利夫在访问中警告俄罗斯不要攻击任何北约国家。