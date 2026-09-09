俄乌交火仍在持续。俄罗斯使用无人机袭击了乌克兰与摩尔多瓦边界的一个关卡，造成两名平民死亡，而乌克兰则打击了俄军在黑海的海军基地和石油码头。

综合法新社和路透社报道，乌克兰与摩尔多瓦接壤的敖德萨州州长基珀（Oleg Kiper）星期三（9月9日）说，俄军无人机在前一天深夜袭击了乌摩边界的斯塔罗科扎切（Starokozache）国际公路关卡。

袭击导致关卡关闭，附近的平民出现伤亡。基珀说，初步信息显示，袭击造成两人死亡、三人受伤。

摩尔多瓦外交部也证实，有一名摩尔多瓦籍司机在袭击中受伤。

摩尔多瓦总理托凡（Vasile Tofan）星期三在一场内阁会议上指出，俄罗斯对乌克兰发动的战争“正日益危及摩国公民的生命”。

他披露，仅在今年8月份，就有17架无人机坠入摩尔多瓦境内，已超过去年全年的总和。

与此同时，乌克兰也对俄罗斯本土目标发动了袭击。乌克兰总统泽连斯基星期三说，乌军击中了俄罗斯黑海港口城市新罗西斯克（Novorossiysk）以及克拉斯诺达尔（Krasnodar）地区的目标，包括一座海军基地和一个石油装卸码头。

泽连斯基也说，乌军这次袭也击中了俄罗斯的军港设施以及搭载导弹的军舰。