德国军方正评估约30款人工智能工具，以加快战场决策，并计划最早在2027年部署相关系统。

德国军方网络司令部司令达姆中将接受德国《商报》访问时说，相关评估仍在进行，他乐观预计可在2027年第二季度推出原型，完整系统则预计2028年投入使用。

俄乌战争凸显无人机和卫星可在战场产生海量数据，使战场前所未有地“透明”，也增加了利用人工智能快速处理信息的需求。

据报道，目前评估的大多数AI工具由德国企业开发，法国ChapsVision是少数参与竞标的外国企业之一。

今年4月，达姆曾说，德国目前不会采购美国数据分析及国防软件公司Palantir开发的Maven智能系统。美国、北约指挥机构及多个盟国已使用Maven分析包括图像和视频在内的战场数据，以提升态势感知和加快决策。

随着美国总统特朗普多次威胁退出北约，欧洲部分国家对美国作为盟友的可靠性产生疑虑，对Palantir的依赖以及数据主权问题也进一步引发欧洲方面的抵触。