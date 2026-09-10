欧盟庇护机构星期四说，欧盟及相关国家今年上半年接获的庇护申请降至五年低点。

法新社报道，今年1月至6月，欧盟加上瑞士和挪威共收到33万2000份国际保护申请，比去年同期减少17%。

欧盟庇护署星期四（9月10日）说，这是自2021年以来，上半年录得的最低申请数量。

申请减少部分归因于叙利亚政治局势转变，使叙利亚籍申请者大幅减少，以及欧盟加强与移民来源国和过境国合作。

欧盟近来已与突尼斯、毛里塔尼亚等北非国家达成协议，以援助和投资换取对方协助遏制非法移民。中东战争也没有如外界担心般，导致受影响国家的庇护申请增加。

今年上半年，阿富汗人是最大的申请群体，共提出3万9000份申请，其次为委内瑞拉人和孟加拉人。

欧盟庇护署说，今年上半年处理的申请中，获批申请不到三分之一，并可能影响未来的申请数量。

6月生效的新规规定，来自庇护申请获批率低于20%国家的申请者，将接受加速审理程序；申请遭拒后也将迅速遣返。来自欧盟认定“安全国家”的申请者同样适用这项程序。

今年上半年近56%的申请来自符合上述至少一项条件的国籍群体。

欧盟成员国中，法国接获最多申请，达6万9000份，其次是意大利6万6000份、西班牙和德国各5万5000份。按人口比例计算，希腊最高，共接获2万3000份申请。