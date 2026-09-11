国际能源署星期五再次下调俄罗斯石油产量预测，指乌克兰持续以无人机袭击俄罗斯能源基础设施，影响俄原油产量持续下降。

路透社报道，国际能源署（IEA）星期五（9月11日）公布的月度石油市场报告中说，将俄罗斯今年的原油平均日产量预测下调12万5000桶至每日870万桶，并将明年预测下调23万5000桶，至每日860万桶。

IEA数据显示，俄罗斯8月原油日产量较7月减少20万桶，降至每日836万桶。这比今年1月创下的930万桶峰值少了94万桶，也比去年同期少69万5000桶。

俄罗斯自2023年4月起停止公布石油产量数据，当时俄乌战争已持续一年多。

路透社上周看到的一份政府预测草案显示，俄方已将今年石油产量预测下调至17年来最低水平，并因俄乌战争调整2026年和2027年的燃料出口预测。

石油输出国组织（OPEC）星期四（10日）也说，俄罗斯8月石油日产量较7月减少16万桶，至每日871万8000桶。