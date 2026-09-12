美国白宫星期五（9月11日）称，一名俄罗斯官员将出席下周在得克萨斯州举行的二十国集团（G20）能源会议。

路透社报道，G20能源充裕度部长级会议（Energy Abundance Ministerial Meeting）定9月14日至16日 在得州休斯敦举行。

本次会议由美国作为G20轮值主席国主办，旨在应对全球能源安全和供应链韧性等多重挑战。与会的美国官员包括内政部长伯格姆、能源部长赖特、白宫国家能源主导地位委员会（NEDC）执行主任阿根（Jarrod Agen）。

白宫尚未透露俄罗斯方面将由谁出席下周的会议。

预计欧洲和亚洲的能源官员也将出席。欧盟审计机构指出，欧盟摆脱对俄罗斯油气依赖的努力陷入停滞。此时正值冬季临近，而天然气库存处于异常低位。

上月，俄罗斯财政部长西卢安诺夫（Anton Siluanov）出席了在美国北卡罗来纳州举行的G20会议。这是自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，俄罗斯财长首次参与G20论坛。

西卢安诺夫的现身，引发欧洲官员的不满。

乌克兰和伊朗的战争已使能源安全成为许多国家担忧的问题。美国柴油价格本周创下每加仑超过6美元（约7.60新元）的纪录；伊朗已基本切断了霍尔木兹海峡的油气运输；此外，美国数据中心的建设也给电力供应带来巨大压力。

美国总统特朗普9日说，本周早些时候，他与俄罗斯总统普京进行了一次“很好”的对话，还说普京希望达成一项结束乌克兰战争的协议。

尽管特朗普的特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳近日访问了莫斯科和基辅，但美国、乌克兰以及整个欧洲的情报官员，都怀疑普京是否真的有意结束战争。

美国众议院可能会在G20能源充裕度部长级会议期间就新的对俄制裁方案进行表决，但目前还不确定法案会否像在参议院那样获通过。

去年10月，特朗普政府因乌克兰战争首次对俄罗斯实施制裁，阻断了俄罗斯石油公司（Rosneft）和卢克石油公司（Lukoil）的交易，并冻结了这两大石油公司的资产。