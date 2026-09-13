乌克兰总统泽连斯基称愿意在二十国集团（G20）峰会上与俄罗斯总统普京会面，但克里姆林宫排除这个可能。

法新社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫星期六（9月12日）说：“这不可能。”

他也重申莫斯科方面的要求，即会晤只能在俄罗斯首都举行。

美国担任今年G20的轮值主席国，各国领导人峰会定于12月14日至15日举行，目前尚无关于普京确认出席的消息。

普京已多次拒绝与泽连斯基举行面对面会谈的提议，会谈旨在促成结束这场已持续四年多的战争。

美国正试图重启这场停滞的谈判，美国谈判代表已访问基辅和莫斯科，特朗普总统与普京本周也进行电话会谈。

美国特使、特朗普女婿库什纳星期五（11日）在基辅举行的一个安全论坛通过视频连线说，他希望在“几周内”宣布结束战争谈判的“后续步骤”。

泽连斯基星期六接受《德国之声》访问时，被问及如果两名领导人都受邀出席G20是否愿意会面，他回应说：“是的，当然。”

他说：“这无关言辞。我将对他说什么，或者他想对我说什么，都不重要。这并不重要。唯一重要的是结果。结果才最重要。”

今年6月，泽连斯基指出，他在与特朗普通话时提议在美国与普京会面，目前正在等待结果。不过，他称，普京曾无视在同月于法国举行的七国集团（G7）峰会上会面的邀请。

泽连斯基宣布计划于9月下旬与特朗普会面。

泽连斯基也说：“与去年相比，乌克兰如今在战场上的实力强大得多……我们认为自己目前处于有利的谈判地位。”

基辅官员星期六说，针对能源等关键领域的袭击加剧，可能导致乌克兰今年的国内生产总值（GDP）下滑1.5个百分点，并称即将到来的冬天将“非常艰难”。