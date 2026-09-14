美国总统特朗普再次表明，美国应该拥有全球最低的利率。但他亲自挑选的联邦储备局主席沃什正面临越来越大的加息压力，恐违逆特朗普的降息意愿。

彭博社报道，特朗普星期天（9月13日）在爱尔兰出席爱尔兰高尔夫球公开赛期间对记者说：“美国如此强大，我们应该支付全球最低的利率，不管他们那些公式怎么算。”

当被问及是否预计美联储将加息时，特朗普说：“我不知道。”

特朗普发表上述言论前，美国劳工部11日发布的数据显示，美国8月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.4%，涨幅高于预期。美联储可能会认为，这些数据增加了实施三年来首次加息的理由。

通胀数据公布后，交易员提高了加息押注，目前市场预计9月加息的概率为86%，并计入年底前加息两次的预期。

美国对伊朗的战争进入第七个月，美国经济正面临高能源价格的压力，而特朗普的关税政策也令美联储实现通胀目标面临的形势更加复杂。

特朗普过去曾多次抨击前美联储主席鲍威尔，指责他不愿更大幅度降低借贷成本。沃什接掌美联储后虽然尚未面临同等程度的压力，但特朗普近几周的表态表明，他对美联储目前的政策立场持续感到不满。

尽管特朗普不断表达对美联储的不满，但他也暗示沃什可能受到“政治色彩浓厚”的美联储理事会掣肘。

9月早些时候，特朗普还提出，如果美联储不降息，美国可能停止与部分对美存在贸易顺差的经济体开展贸易，不过这将如何帮助降低利率并不明确。

特朗普星期天说：“我比任何人都懂得这些计算公式。美国拥有全球最好的信用，但我们却让其他国家发大财。我们可以在两分钟内把这个水龙头关掉。”

随后，记者追问特朗普是否会真的落实这一威胁，他说：“是，我打算对几个国家这么做。这会分阶段进行。”

无论是在战争还是经济治理方面，选民给特朗普打出的评分都很低。在11月中期选举即将来临之际，涉及能源、住房、医疗、食品杂货等方面生活费上涨的问题，已成为选民的核心关切，并可能导致共和党失去对国会的控制权。

彼得森国际经济研究所高级研究员、国际货币基金组织（IMF）前首席经济师奥布斯特费尔德（Maurice Obstfeld）说：“美联储确实陷入一个双输的境地，要么招致总统的怒火，要么削弱美联储的市场公信力，而后者在未来可能会给通胀带来更为严重的后果。”

奥布斯特费尔德直言：“在美联储的法定使命面临关键考验时，我不认为沃什愿意以一个‘向白宫压力低头’的主席形象载入史册。”

美联储下一次议息会议定于9月15日至16日召开。