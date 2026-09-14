日本媒体披露，朝鲜和俄罗斯早在2024年签署具有相互防卫性质的《全面战略伙伴关系条约》约一年前，就已开始协商向俄乌战场派遣朝鲜军队。报道还称，平壤一座纪念馆记录了2288名援俄阵亡朝鲜军人的资料，其中多数为十几岁后期至20岁出头的年轻士兵。

日本《产经新闻》引述曾参观平壤“海外军事作战战斗伟勋纪念馆”的朝鲜消息人士报道，馆内展示资料记载，2023年7月访朝的俄军事代表团曾向朝鲜领导人金正恩提出派兵请求，双方以此为契机启动相关谈判。朝俄随后公开表明加强军事合作的意愿，但双方当时并未透露曾讨论派遣朝军。

朝俄于2024年6月俄总统普京访朝期间签署《全面战略伙伴关系条约》，规定一方遭受武力攻击并进入战争状态时，另一方应提供军事援助。同年秋季，朝鲜开始向俄派兵，并投入俄西部库尔斯克地区作战。这意味着，双方早在正式签署条约前约一年，就已着手讨论派兵问题。

《产经新闻》同时披露朝鲜援俄部队的阵亡情况。消息人士称，纪念馆记录了2288名阵亡朝军的资料，其中300名被授予“英雄”称号者的墓碑竖立在纪念馆旁，其余阵亡者的骨灰盒则安放在馆内二、三层。

据称，墓碑和骨灰盒上刻有阵亡者姓名、出生日期和死亡原因等资料，多数死者年龄介于十几岁后期至20岁出头。纪念馆内还展出一份朝鲜士兵宣誓“绝不成为乌军战俘”的文件。

这位消息人士推测，超过一半阵亡士兵死于自爆，另有不少人死于无人机袭击。不过，有关具体死亡方式的说法目前尚无法独立证实。

这座纪念朝鲜援俄作战人员的纪念馆今年4月在平壤落成，金正恩与俄国家杜马主席沃洛金、防长别洛乌索夫等俄方高层出席竣工仪式。

据乌克兰估计，自2024年底以来派往俄罗斯的约1万3000名朝军中，约3000人死亡、1500人受伤。

韩国国家安全战略研究院首席研究员林守镐估算，朝鲜通过向俄出售武器和派兵获得的收益可能超过100亿美元（约127亿新元），相当于朝鲜国内生产总值（GDP）的近三分之一。对俄军事合作不仅为平壤带来可观的经济利益，也被认为正在改变朝鲜长期高度依赖中国的外交格局。

英国广播公司（BBC）分析，派兵援俄对朝鲜具有巨大的经济和政治价值，而俄罗斯同样迫切需要朝鲜提供兵力和武器。朝俄由此形成各取所需的互利关系，但随着朝军伤亡不断增加，这一联盟也正付出越来越高的生命代价。