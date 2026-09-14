（基辅综合电）俄罗斯一架无人机星期天（9月13日）击中乌克兰与北约成员国波兰边境附近的一列客运列车，幸好没有造成人员伤亡。由于袭击差点殃及载着欧洲好些政界人士的列车，这起事件格外引发关注。

乌克兰国家铁路公司事后发声明说，袭击地点是乌克兰境内、毗邻波兰边境的亚霍丁（Yahodyn）车站。事发前不久，英国前首相约翰逊及多名欧洲政界人士和外交官乘坐的列车刚驶离车站。

声明指出，这架无人机原本的攻击目标，很可能是约翰逊等人乘坐的外交列车，只是这趟列车比原定时间提前出发。乌克兰国铁没有透露约翰逊等人当时距离遇袭地点有多远。

据悉，当时有两列外交列车，约翰逊和瑞典前首相比尔特乘坐的列车先离开；袭击发生时，美国中央情报局前局长彼得雷乌斯所乘的列车正停在亚霍丁车站。

彼得雷乌斯接受《纽约时报》电话采访时描述，他听到列车上方传来俄罗斯无人机的声音。他和车上其他乘客随即被紧急疏散。不久后，听到巨大的爆炸声。

彼得雷乌斯说，事后拍摄的照片显示，那是一架喷气式俄罗斯无人机，在撞击了他所乘列车旁边另一列火车的车头后，发生了爆炸。

约翰逊、彼得雷乌斯和欧洲官员一行人是在基辅出席一年一度的雅尔塔欧洲战略论坛后，分乘外交列车离开乌克兰。事发地点距离波兰边境只有两公里。

约翰逊星期天在Instagram上发文，谴责这起袭击。约翰逊说：“我不知道（俄总统）普京是出于何种扭曲的逻辑，竟在今天上午下令炸毁一列停在波兰边境的乌克兰火车。可以肯定的是，这就是乌克兰人每天都在承受的那种无差别、毫无意义的袭击，即使是民用铁路也无法幸免。”

乌克兰总统泽连斯基谴责俄罗斯故意发动这次袭击。波兰总理图斯克则在首都华沙召开紧急会议，警告俄罗斯可能在接下来几周升级战争。

图斯克说：“我们不能排除局势升级会波及波兰领土的可能性。我希望这不会发生。”

波兰外长西科尔斯基指俄罗斯在北约家门口日益频繁的袭击行动，是一种“升级”态势。对此，盟友应该加大力度帮助乌克兰对抗俄罗斯。

针对这起袭击事件，俄国防部说，袭击目标是乌克兰西部用于转运欧洲军事物资的基础设施。

俄罗斯最近加大攻击乌克兰边境的铁路基础设施。星期天，除了亚霍丁车站遭无人机袭击，乌克兰中部的铁路设施也遭到攻击。