俄罗斯护卫舰在波罗的海向丹麦军用直升机发射照明弹，丹麦首相弗雷德里克森谴责俄方行为“鲁莽”。

法新社报道，弗雷德里克森星期二（9月15日）发声明说：“俄罗斯昨天（星期一）在例行飞行期间对丹麦军方采取鲁莽行动。俄罗斯的行为意在恐吓和分裂我们，但他们不会得逞，因为我们不会动摇。”

她也说：“这是我们在欧洲各地看到的情况，俄罗斯日益咄咄逼人，不断加强对欧洲的混合战争，并试探和挑战北约。俄罗斯企图恐吓和制造分裂。”

丹麦军方称，一艘俄罗斯军舰星期一（14日）在丹麦南部波罗的海的国际水域，向一架丹麦直升机发射两枚照明弹，这是两国紧张局势加剧的最新迹象。

军方称，其中一枚近距离掠过直升机。照明弹是一种烟火装置，通常用作海上警告信号。

声明说，这架“小狐狸”（Fennec）军用直升机当时正在执行例行任务，拍摄俄罗斯护卫舰。

丹麦外交部长拉斯穆森称，这起事件“完全不可接受”，并可能危及生命。他已召见俄罗斯大使就此事进行交涉。

他说：“丹麦正努力确保所有船只都能和平通过丹麦水域，但俄罗斯正在逐步改变对可接受行为的界定，这是我们不能接受的。”

丹麦是乌克兰最大的财政和军事援助国之一，曾多次警告混合袭击风险日益增加，并指出俄罗斯是欧洲最大的安全威胁。本月初，丹麦安全机构发现俄罗斯计划对丹麦国防企业实施破坏活动的证据。

就在同一天，北约战机首次在立陶宛上空击落一架无人机。

此前几个月，邻国拉脱维亚和爱沙尼亚也发生过类似事件。随着乌克兰和俄罗斯之间空袭的加剧，无人机经常遭到干扰或偏离航线，这已成为北约国家日益关注的问题。

欧洲官员也警告称，随着俄罗斯在五年的战争中举步维艰，俄罗斯可能会升级针对欧洲的破坏和秘密袭击。本月初，德国将莱比锡机场遭无人机袭击事件归咎于俄罗斯情报部门，并称预计俄罗斯将发动进一步的混合侵略。