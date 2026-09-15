（休斯敦综合电）美国石油业高管过去几个月来一直警告，霍尔木兹海峡若长期关闭，势必引发燃料危机，他们指危机已经到来。

全球商业燃料库存持续收缩六个多月，而战略原油储备也已所剩无几。分析师估计，上周的一系列袭击导致沙特阿拉伯关闭绕过霍尔木兹海峡的东西输油管道，使原本就供不应求的全球石油市场每天的供应量至少减250万桶。

雪佛龙首席执行官沃思上星期五（9月11日）在得克萨斯州首府奥斯汀举行的能源大会上指出，针对油价和供应风险所采取的缓冲手段基本已经用尽，因此很难预测油价的未来走向，但眼下难以想象油价会迅速回落。

一些企业高管和能源顾问指出，美伊战争短期内看不到解决的希望，局势恐将失控。随着战事近几周再度升级，交战双方的船只和能源基础设施都成了攻击目标，令人对局势的发展日益感到担忧。

在奥斯汀的能源大会上，专注于能源领域的私募公司量子资本集团（Quantum Capital Group）首席执行官范洛说，在大多数谈判中，那些耗得起时间、愿意等的一方通常会占优势。在这样冲突中，伊朗“愿意承受苦难，它的人民已经历磨难几十年”。

不过，美国内政部长伯格姆星期一（14日）在得州休斯敦举行的二十国集团（G20）能源部长会议上，坚称油价高企只是“暂时现象”。

他也否认白宫正在认真考虑暂时禁止美国出口柴油等成品油，因为特朗普政府认为这么做不会压低油价。“如果我们认为实施出口禁令确实能降低价格，我们会考虑这一选项，但事实并非如此。”

伯格姆指出，针对石油、汽油或柴油实施出口禁令，可能招致其他国家进行报复，这样一来就会影响加利福尼亚州等依赖部分能源进口的州属，也会损害这些州消费者的利益。

白宫认为，要缓解石油的价格压力可采取两大关键举措：一是提高委内瑞拉的石油产量，二是提高美国的炼油产能。一名高级官员表示，对这两方面的讨论进展感到满意。据报，白宫正在探讨是否援引《国防生产法》，以扩大炼油产能。本月初，美国官员与炼油企业高管会面，商讨提高炼油产能的事宜。

白宫发言人罗杰斯日前对媒体说，扩大炼油产能是总统和能源团队的优先考虑，他们正在评估具体方案，准备通过监管改革、加快审批流程，以及增加投资等来落实目标。