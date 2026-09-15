（华盛顿综合电）俄罗斯疑似启动针对美国中期选举的虚假信息行动，通过一系列深伪视频打击民主党。

这些视频上周在社媒广泛传播，并带有“#所有民主党人都是罪犯”（#AllDemocratsAreCriminals）等标签。视频伪造好莱坞演员以自拍形式抨击民主党，还打上美国有线电视新闻网（CNN）的标志。

演员汉尼根（Alyson Hannigan）的声音被复制，视频中的她说：“如今在美国，没有一个孩子不受到民主党的威胁。”

在其他视频中，考尔菲尔德（Emma Caulfield）称民主党人“吸我们的血”；洁西卡派克（Sarah Jessica Parker）似乎将乌克兰总统泽连斯基和民主党人称为“纳粹分子”。

在视频中出现的演员都否认发表过相关言论，CNN也称这些视频“并非CNN的内容，与CNN没有任何关联”。

研究员相信，这是克里姆林宫发起的行动，是俄罗斯针对11月中期选举的第一轮攻势。美国克莱姆森大学研究俄罗斯影响力活动的专家林维尔说：“自2016年以来，俄罗斯就通过社媒活动干预美国的每一次选举，因此这完全在我预料之中。”

尽管这些行动往往影响有限，社交平台X、Bluesky和​​TikTok也删除了部分帖子，但专家指出，这些视频显示了俄罗斯有意在可能改变美国国会权力格局的选举中，针对哪些选战和议题进行干预。

民调：民主党扩大对共和党领先优势

路透社/益普索周一（9月14日）公布的民调结果显示，特朗普的支持率从历史低点稍有反弹，但民众希望民主党重掌国会的呼声日益高涨。

约35%美国人对特朗普的施政表现给予肯定，略高于8月民调的33%。针对若今天举行国会选举会投给哪个政党，44%受访者选择民主党，以七个百分点的优势领先共和党，是自特朗普去年1月重返白宫以来的最大差距。

共和党目前在参众两院仅握有微弱多数，失去任一议院的控制权将会使特朗普在最后两年任期中的议程推进变得复杂。

美国最高法院周一拒绝让美国邮政局在中期选举前执行新的邮寄选票规定，挫败了特朗普政府试图限制邮寄投票的努力。

新规定要求各州必须向邮政局提供邮寄选票接收者名单，并使用经邮局批准、印有独特条形码的回邮信封。对于不符合新规或选民未出现在名单上的选票，邮政总局有权拒绝寄出。

多项民调显示，限制邮寄选票将对共和党有利，因为民主党选民选择邮寄选票的比例显著高于共和党选民。