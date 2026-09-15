克里姆林宫说，俄罗斯欢迎美国提出俄乌暂停互相攻击能源基础设施的提议，同时强调保护海上出口和取消对俄罗斯的“非法”制裁也至关重要。

路透社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫星期二（9月15日）告诉记者，美国总统特朗普的建议“非常好”，但仅靠这一措施还不足以降低全球燃油价格。“必须确保包括油轮在内的商业航运和航行安全。基辅政权迄今为止没有表现出任何保障这种安全的意愿。”

他也说：“当然，第二件需要做的事情是解除对俄罗斯的制裁，以及取消这些针对能源供应的非法限制。只有这样，世界才能获得充足的石油产品供应，全球市场才能稳定下来，价格才能下降。”

佩斯科夫说，俄罗斯将就特朗普的提议与美国保持联系。

特朗普星期一（14日）说，乌克兰和俄罗斯已同意不攻击对方的能源目标，但双方都未证实这一协议。俄罗斯星期二袭击基辅的加油站，乌克兰则称袭击一家俄罗斯炼油厂。

乌克兰总统泽连斯基星期一说，基辅准备支持能源停火，前提是华盛顿能够确保莫斯科真正准备好结束对乌克兰的战争。

乌克兰对俄罗斯能源设施的袭击导致国内夏季燃料短缺，迫使俄罗斯限制出口。这加剧能源市场上汽油、柴油和航空燃油的短缺，并推高价格，加剧全球通货膨胀。