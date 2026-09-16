加沙一栋公寓楼深夜发生倒塌，造成至少12人死亡，包括五名儿童，近100人仍受困在废墟之下。

综合路透社和法新社报道，加沙城塔尔哈瓦（Tal al-Hawa）地区一栋公寓楼星期三（9月16日）发生坍塌。这栋公寓楼约七楼高，至少住着10户家庭。事件造成至少12人死亡，另有14人受伤。加沙救援人员正全力展开搜救行动。

当地民防部指出，这座建筑在夜间坍塌，砸向附近的民宅和帐篷。

路透社获取的一段视频显示，救援人员正试图将两人从废墟中救出。社交媒体流传的另一段视频显示，加沙民防部门发言人巴萨尔（Mahmoud Basal）抱着一名裹着染血头巾的小女孩。

民防部门负责人达赫山（Raed Al-Dahshan）说：“我们能听到废墟下传来的声音，因此仍有一线希望找到生还者。”

联合国机构的救援人员也参与救援工作，但由于缺乏合适的机械设备，救援行动十分艰难。

这栋楼此前因以色列的袭击而遭受结构性损坏。这栋楼在2024年和2025年3月曾多次遭到袭击，当局曾警告加沙居民不要返回该区域。

巴萨尔说：“他们别无选择。由于既没有帐篷也没有住所，尽管面临坍塌风险，他们还是住在这些开裂、受损的建筑里。”

这起事件凸显数万名巴勒斯坦人所面临的危险。据估计，以色列在加沙各地发动的空袭已造成约2000座建筑受损，而数万名巴勒斯坦人就居住在这些建筑内。其中，约400座建筑面临倒塌风险。

巴勒斯坦和联合国官员将加沙地区缺乏重型机械，归咎于以色列实施的限制措施。以色列方面则称，实施这些限制是为了防止相关设备落入武装组织手中。

据联合国统计，以色列对加沙发动的攻势已造成约6100万吨建筑废墟，清理工作可能需要七年时间。