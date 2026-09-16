最新报告显示，朝鲜劳工被派往俄罗斯阿拉布加经济特区的无人机厂，为俄罗斯生产军用无人机。

韩联社报道，韩美日等11国组成的“多边对朝制裁监测组”（MSMT）星期三（9月16日）发布报告指出，朝鲜通过向海外派遣劳工，规避联合国安理会相关制裁决议。

在全球范围内，朝鲜外派劳工分布于至少17个国家和地区，总规模在3万至10万人之间，去年相关劳务收入达4亿5000万（约5亿7300万新元）至8亿美元。

其中，目前约有1万5000名至3万名朝鲜劳工在俄罗斯工作，他们被分配至无人机厂、钢材加工设施、造船基地等核心设施。

鉴于朝俄合作不断深化，预计朝鲜劳工人数将进一步增加。由于俄罗斯因俄乌战争面临劳动力短缺，近期也有朝鲜劳工被派至俄乌边境地区重建项目现场，以及斯沃博德内航天发射场附近住宅区施工现场、远东地区建筑工地和伐木场等。

报告指出，大多数朝鲜劳工持“学生签证”入境俄罗斯后，以实习为名从事建筑业和农牧业等工作。据估计，在俄朝鲜劳工创造的人均年收入约7500美元‌（约9551新元）。在俄朝鲜劳工的月薪因行业而异，最高可达在华朝鲜劳工的五倍。

报告称，朝鲜海外劳工的第一大输入国为中国，估计规模在2万至7万人之间。在华朝鲜劳工主要在朝中边境地区从事劳动密集型产业或信息技术（IT）行业。朝鲜持续向中国派遣劳工，主要集中在服装、水产领域，并曾推进向电子产品组装厂派遣劳工的计划。

除了中俄，朝鲜劳工也在非洲、东南亚、中亚等地从事医疗、建筑、IT和制造业。

报告指出，朝鲜当局没收海外劳工80%至90%的工资，也有收缴金额甚至超过实际收入的案例。部分资金用于设在中俄两国的朝鲜贸易公司筹措军需物资，部分款项则被汇向朝鲜。列入联合国制裁名单的朝鲜贸易银行和朝鲜光鲜银行牵涉其中。

多边制裁监测组成员国发表联合声明，谴责朝鲜将海外劳工的工资用于非法核导研发项目，并敦促联合国安理会恢复朝鲜制裁委员会专家小组。