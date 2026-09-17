美国立法者星期三通过一项旨在向俄罗斯施压、回应乌克兰战争的广泛制裁法案。法案经过数月拖延后，现已提交总统特朗普。

由共和党控制的众议院星期三（9月16日）以262票对159票通过法案，完成国会对这项立法的审批。这是特朗普上任以来，美国针对莫斯科采取的最重大立法行动。

特朗普已表明将签署法案。

法案针对俄罗斯能源和国防部门、总统普京及其他高级官员，也涵盖莫斯科用来规避西方制裁的油轮“影子船队”。

法案还授权特朗普对俄罗斯油气的主要买家征收高达100%的关税，潜在对象包括中国和印度，目的是切断俄罗斯为战争提供资金的收入来源。

不过，赋予总统广泛关税权力的条款在民主党内部引发罕见分歧。尽管绝大多数民主党人支持乌克兰，但他们不愿赋予特朗普更大的贸易管控权。

众议院外交委员会资深民主党人米克斯（Gregory Meeks）称该法案“存在严重缺陷”。

他说：“白宫律师起草了目前的文本，旨在最大化特朗普总统向美国民众征收新进口税的权力，同时将实际对俄罗斯或其协助者实施新制裁的义务降至最低。”

米克斯指出，如果剔除有关“次级关税”的条款，他会支持法案，但共和党人否决了旨在缩小这些条款适用范围的修正案。