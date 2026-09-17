美国国会星期三通过一项针对俄罗斯的重大制裁法案后，俄罗斯连夜空袭乌克兰首都基辅及其他城市，造成20多人受伤。

综合路透社和法新社报道，美国众议院周三（9月16日）通过一项范围广泛的制裁和关税法案，旨在针对俄罗斯入侵乌克兰而进一步加大对俄经济压力。这项法案由已故参议员格雷厄姆推动，目前已送交美国总统特朗普签署成为法律。

乌克兰总统泽连斯基对法案通过表示欢迎，称这项法案与现有措施一道，将成为一个“极其强大的工具”，有助于迫使俄罗斯结束进入第五年的俄乌战争。

近几个月来，莫斯科加大了对乌克兰的空袭力度。乌克兰拦截弹道导弹所需的美制拦截弹已严重短缺，防空压力持续上升。

乌克兰空军星期四（17日）称，俄军连夜对乌克兰发动新一轮空袭，动用了“缟玛瑙”反舰巡航导弹、弹道导弹、四枚巡航导弹以及近160架无人机。俄军导弹和无人机击中了乌境内36处地点，另有五处地点被导弹或无人机碎片击中。空袭主要目标是乌首都基辅、扎波罗热州和敖德萨州。

乌空军称，截至上午8时，乌防空火力和电子战部队拦截和压制了131架各型无人机。

泽连斯基强调，更严厉的制裁对于迫使俄罗斯重返谈判桌至关重要。“制裁必须强有力，这样所有争取和平的努力，包括我们与美国、欧洲以及其他朋友的共同外交努力，才可能取得成功。”

泽连斯基称，乌克兰八个地区在这次空袭中报告受损，其中苏梅州和敖德萨州的能源基础设施遭到打击。

基辅市长克里琴科说，基辅市有18人受伤，其中包括两名儿童。

在黑海港口城市敖德萨，袭击造成七人受伤，其中包括两名儿童；袭击也损坏一栋19层公寓楼、多处住宅建筑及其他设施。在乌克兰东南部城市扎波罗热另有三人受伤。

与此同时，乌克兰也加强了对俄罗斯境内目标的袭击，重点打击石油设施和物流基础设施。俄罗斯雅罗斯拉夫尔州州长星期四说，乌克兰无人机袭击损坏了雅罗斯拉夫尔市一座炼油厂，并引发火灾，火势随后被扑灭。