（华盛顿综合电）美国总统特朗普猛烈抨击联邦储备局的升息决策，但避免直接拿自己钦点的美联储主席沃什开刀，而是把怒火宣泄在其他联储官员身上，甚至迁怒于美国存在贸易逆差，但跟利率不相干的贸易伙伴。

美联储星期三（9月16日）宣布将基准利率上调0.25个百分点，到3.75%至4%的区间，升息决策获所有12名轮值投票官员，包括沃什的支持。这是美联储2023年7月以来首次升息。

特朗普随后在自家社媒贴文说：“美国的利率应该是1%或更低，因为我们拥有全世界最好的信用评级，且遥遥领先。”

他辩称，高利率导致美国与其他经济体的竞争处于劣势，还将利率跟美国的贸易逆差挂钩，尽管两者之间几乎没有关联。他说，如果美国跟所有存在贸易逆差的国家断绝贸易往来，每年将至少赚进1.5万亿美元（约1.9万亿新元）。

最后，他用全部英文大写字母疾呼：“现在就调低美国的利率，快点！”

虽然特朗普抨击美联储的言辞可说是沃什5月中上任以来最激烈的，但他过后告诉记者，自己仍对沃什有信心，而问题出在其他联储官员对他“很有敌意”。

特朗普说：“我告诉他（沃什），干脆跟着这群理事投票，因为结果都一样。”

“这些人调高利率，是为了让特朗普政绩要多差就有多差.....他们是出于政治动机，这是针对特朗普的升息。”

沃什：升息决策严肃、认真、负责

不过，沃什在早前的美联储政策发布会上说，升息是“严肃、认真和负责任的决策”。“通货膨胀过高，也持续太久了，这是不争的事实。”

他说，过去几个月的夏季数据并未显示通胀走势已改善，地缘政治风险对通胀造成压力，“全球各地的冲突热点让人无处可躲”。

此外，包括就业市场等广泛数据都显示美国经济已强化，这支持了美联储的升息决策。沃什说：“本土消费显现韧性，生产力增长强劲，资本投资也保持强韧。”

本周的升息，极可能不是今年的唯一一次。美联储同一天公布的“点阵图”显示，19名联储理事和区域联储银行行长中，多达16人预期今年内会再升息至少一次，只有两人认为利率会维持不变。由于沃什向来反对联储官员对利息未来走势发表看法，因此拒绝透露自己的预测。

沃什上任时虽坚决表明会致力维护美联储的独立，不受特朗普政府干预，但始终难以打消外界对他听令于特朗普的揣测。星期三的记者会上，有人问沃什是否计划向特朗普解释美联储的决策时，引来沃什冷回：“我没有任何涉及与总统讨论的事可奉告。”

美联储发布利率政策前一周，白宫官员曾屡次公开施压要它维持利率不变。白宫发言人德赛星期三接受福克斯新闻访问时说，美联储的最终决策“相当不幸”，“决策背后的经济理由并不特别有说服力”。

一名前白宫官员向路透社指出，特朗普对升息决策的反应可说相对温和。“总统表明他不同意这个决策，并没有点名责怪沃什，给他取外号，或威胁要报复。”