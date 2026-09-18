俄罗斯和中国在联合国安全理事会行使否决权，正式终止了联合国对伊朗制裁进行独立监测的专家小组授权。

路透社报道，安理会星期四（9月17日）举行会议，表决一项由美国起草、旨在延长伊朗制裁委员会专家小组授权的决议草案。表决结果为11票赞成、俄罗斯和中国反对，巴基斯坦与索马里弃权。由于中俄两个常任理事国投下反对票，决议草案未获通过。

中国常驻联合国代表傅聪及俄罗斯常驻联合国代表涅边贾指出，核可伊朗核问题全面协议的安理会第2231号决议已于2025年10月18日到期终止，伊朗核问题实际上已从安理会议程中剔除。

中俄认为，西方国家单方面坚称触发“快速恢复制裁”（Snapback）机制并强推延期决议，完全缺乏法律依据，属于“滥用程序”和政治施压。

一年前，法国、英国、德国指责德黑兰违反2015年《联合全面行动计划》（JCPOA，简称伊朗核问题协议），启动了“快速恢复制裁”机制。伊朗一直否认寻求发展核武器。

联合国制裁措施包括重新设立一个独立专家小组，负责监测制裁违规情况、向安理会15个成员国报告，并建议采取进一步行动。然而，安理会一直无法就伊朗问题专家小组人选达成一致，这一任命必须协商一致方可进行。

美国常驻联合国副代表洛塞塔（Jennifer Locetta）在表决后对安理会说：“没有了独立专家小组，安理会便失去获取有关违反制裁行为、公正且基于证据报告的主要来源，造成监督真空。这只会使伊朗政权以及那些通过规避制裁措施获利的人受益。”

俄罗斯和中国指责西方国家将安理会事务政治化。

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾在安理会发言指出：“我们强烈敦促西方同行停止在伊朗问题上采取极其危险的行动，这些行动危及波斯湾危机的解决，可能导致局势进一步恶化。”他强调，解决分歧并化解有关伊朗核计划的关切，唯一途径是诉诸政治和外交努力。