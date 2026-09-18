俄罗斯当局已接管瑞士食品巨头雀巢和三家法国企业集团的业务及资产。克里姆林宫说，这是针对代表亲乌克兰“不友好国家”企业的正当措施。

法新社报道，根据俄罗斯总统普京签署的一项法令，雀巢（Nestle）、法国零售商欧尚（Auchan）、法国家装建材巨头乐华梅兰（Leroy Merlin，现更名为Lemana Pro），以及法国物流集团FM Logistic俄罗斯子公司的在俄业务，均已移交给一家名为LEV Management的公司。

调查媒体《新报欧洲版》（Novaya Gazeta Europe）报道称，LEV Management成立于2025年底，由一名俄罗斯内政部将军领导，此前并无已知的商业活动。

这是俄罗斯针对西方企业采取的最新行动，旨在回应因对乌克兰开战而遭到的一系列制裁。

俄乌战争爆发后，由于制裁导致许多商品贸易变得困难，大批西方公司迅速出售在俄罗斯的业务和持股，或者将当地业务与集团其他业务隔离。也有一些公司选择留守，但基本都大幅缩减业务规模。

此后，俄罗斯不断增加企业撤离的难度，要求相关交易必须获得总统授权，或者直接没收企业资产。

雀巢在一份简短声明中回应说，公司致力于采取一切必要措施保护自身权益，并确保业务连续运营，维护所有利益相关者特别是员工的利益；同时正在评估当前局势，以及各种应对方案。

一名发言人说，雀巢在俄罗斯拥有六家工厂和约7000名员工，主要生产咖啡、宠物护理产品、婴儿营养品及糖果类产品。

分析师说，鉴于俄罗斯在雀巢集团总销售额中占比有限，预计接管举措对雀巢造成的财务影响微乎其微。