俄罗斯外交部召见英国驻俄临时代办多拉基亚，就英方不断向乌克兰提供无人机及其他武器装备提出抗议。

新华社报道，俄罗斯外交部星期五（9月18日）在官网声明中说，俄方当天召见多拉基亚并提出抗议。

声明说，英国在乌克兰问题上采取的对抗立场，显然意在延长和升级武装冲突，只会使政治解决前景更加遥远。俄方已明确指出英方一系列破坏行动所带来的风险。

声明强调，在俄军占据优势并在特别军事行动区域掌握战略主动权的背景下，英方的一系列做法都是徒劳。

声明还说，鉴于英方政策，俄罗斯保留在行使自卫权框架内采取必要报复措施的权利。任何用于打击俄领土的英国在乌军事设施都是俄方合法攻击目标。若局势进一步恶化，英方应承担全部责任。

英国首相伯纳姆8月24日说，已批准与乌克兰分享“风暴之影”（Storm Shadow）巡航导弹制造技术，以便乌方能独立生产。

俄外交部发言人扎哈罗娃随后警告说，英国向基辅提供武器且乌军使用这些武器袭击俄罗斯，将导致英国面临后果。

俄罗斯总统普京9月1日表明，乌克兰境内任何军事设施，包括英国相关设施，都是俄军合法攻击目标。