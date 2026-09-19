在过去一年中，发生在英国军事设施附近的无人机干扰或窥探事件急剧增加，累计达到340起。

英国《独立报》星期五（9月18日）报道，根据《信息自由法》取得的数据显示，在截至2026年8月的12个月里，英国国防部设施上空或周边共记录了340起涉及无人机的安全事件。

相比之下，2025年全年录得250起这类事件，2024年则为126起。

英国国防部没有披露这些无人机活动的幕后主使，但有专家称，为莫斯科和德黑兰工作的人是显而易见的幕后黑手。

专家也警告，这令人担忧的增幅显示，在俄罗斯总统普京急剧升级乌克兰战争局势、伊朗展现敌对姿态之际，英国政府的安全防范严重不足，根本未做好应对敌人威胁的准备。

英国武装部队事务国务部长桑德-琼斯（Louise Sandher-Jones）说，政府“极其严肃地对待敌对无人机对国防设施构成的威胁”。

她指出，数据激增在一定程度上反映了监测与报告机制的改善。今年2月，英国对44个战略军事设施上空设立限制飞行区。

英国国防部发言人也说，英国及盟友对潜在威胁保持高度警惕。“在应对针对英国及盟友的侵略行为上，对手不应怀疑本届政府的决心。”

上述数据公布的前一天，俄罗斯刚刚召见了英国驻俄罗斯临时代办，就英国对乌克兰武器供应升级提出抗议。

莫斯科警告，任何在乌克兰境内被用于向俄罗斯领土发动袭击的英国军事设施，都将被视为“合法打击目标”。