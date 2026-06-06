北约32个成员国的军方首脑在丹麦首都哥本哈根开会，推选德国联邦国防军总长布罗伊尔将军（Carsten Breuer）出任新一任北约军事委员会主席，接替将于明年夏天离任的意大利海军上将德拉贡（Giuseppe Cavo Dragone）。

德拉贡星期六（9月19日）在社交媒体X发文向布罗伊尔表示祝贺：“你的作战判断力、对北约的深刻了解以及对德国武装部队的领导力，将很好地服务于北约……在欧洲—大西洋安全面临严峻考验的时刻，各国国防军总监对你寄予信任。”

路透社报道，现年61岁的布罗伊尔接任此职之际，正值北约面临变革转型。在过去几十年由美国主导安全事务后，美国总统特朗普要求欧洲国家承担起欧洲防务的主要责任。

受俄罗斯2022年入侵乌克兰及特朗普威胁不履行美国对北约承诺的冲击，欧洲各国政府近年来纷纷增加国防预算。

欧洲最大经济体德国在这波强军潮中处于最前沿。柏林的目标是到2030年，将军费开支翻一番，达到2000多亿欧元（约3000亿新元）。

在布罗伊尔领导下，德国也定下强军政策，力争在2035年左右实现总兵力达到46万人的规模，包括20万战备军人，使德国拥有欧洲最强大的常规武装力量。

布罗伊尔是一名陆军军官，1984年加入德国联邦国防军防空部队，随后前往美国堪萨斯州莱文沃思堡的陆军指挥与参谋学院深造，并在汉堡接受了德国总参谋部培训。2014年，他在阿富汗首都喀布尔的北约驻阿富汗国际安全援助部队服役。

德国陆军中将弗罗伊丁（Christian Freuding）将在今年底接替布罗伊尔，出任新一任德国联邦国防军总长。