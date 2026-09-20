（莫斯科/基辅综合电）俄罗斯举行国会选举最后一天之际，乌克兰向莫斯科及周边地区发动大规模无人机袭击，造成至少两人死亡，一座炼油厂部分设施受损。

这是俄罗斯自2022年全面入侵乌克兰以来首次举行国会选举。投票从星期五（9月18日）开始，为期三天。多数反战候选人被排除在参选名单之外，总统普京所属的统一俄罗斯党料将保持主导地位。

莫斯科市长索比亚宁星期天（20日）说，俄方自星期六以来击落超过1600架无人机，其中450架飞往莫斯科。

莫斯科一座炼油厂遇袭，厂内一处设施受损，但无人员伤亡。这座炼油厂今年6月也曾遭到袭击。

索比亚宁称，乌军发动这场“史无前例”的大规模空袭，显然旨在干扰选举，但“敌方未能得逞”。

俄罗斯媒体引述国防部报道，俄军过去一天击落八枚“火烈鸟”导弹及1951架无人机。

莫斯科州州长沃罗比约夫说，袭击造成两人死亡，另有20人受伤。此外，在俄军部分占领的赫尔松州，当局称乌军无人机击中一辆巴士，造成两人死亡，其中包括一名选举委员会成员。

乌克兰总统泽连斯基星期天在社媒发文说，乌军远程打击对莫斯科地区造成“重大影响”，并称俄罗斯一处重要石油设施及物流设施遭击中。

另一方面，基辅市军事管理局局长特卡琴科同天说，俄军连夜对基辅州发动袭击，造成至少四人死亡，其中三人为儿童。袭击也造成31处设施受损，包括住宅楼、仓库以及农业和工业基础设施。