俄罗斯选举委员会主席帕姆菲洛娃星期一（9月21日）公布了为期三天的选举初步结果。结果显示，总统普京所在的统一俄罗斯党在拥有450个席位的国家杜马中赢得了创纪录的355个席位。

法新社报道，此次选举没有任何持反对普京立场的政党参选。在几乎所有选票统计完毕后，结果显示普京所属政党获得了“绝对多数”席位，规模超过2016年创下的343席的纪录。

这是自莫斯科于2022年对乌克兰发起军事行动以来的首次议会选举。

克里姆林宫发言人佩斯科夫在记者会上说：“这当然表明，俄罗斯社会围绕国家元首的凝聚力达到了最高水平。”

欧盟最高外交官卡拉斯则予以驳斥。她说：“克里姆林宫压制异议，取缔了唯一一个反对发动俄乌战争的注册政党，并阻止国际选举观察员入境。俄罗斯只剩下民主的外衣了。”

帕姆菲洛娃说，这次选举的投票率超过59%。

俄罗斯共产党位居第二，赢得了40个席位。

民族主义政党俄罗斯自由民主党获得25个席位，“新人党”赢得了20个席位。

自21世纪初以来，统一俄罗斯党一直主导着俄罗斯政坛，普京自1999年新年前夕以来一直掌权。

帕姆菲洛娃说，目前已统计超过95%的选票，最终结果将于本周晚些时候公布。