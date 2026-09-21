俄罗斯举行议会选举 普京所属政党大获全胜
9月20日，一名女子在俄罗斯控制的乌克兰顿涅茨克一处投票站参加俄罗斯议会选举。 （法新社）
俄罗斯选举委员会主席帕姆菲洛娃星期一（9月21日）公布了为期三天的选举初步结果。结果显示，总统普京所在的统一俄罗斯党在拥有450个席位的国家杜马中赢得了创纪录的355个席位。
法新社报道，此次选举没有任何持反对普京立场的政党参选。在几乎所有选票统计完毕后，结果显示普京所属政党获得了“绝对多数”席位，规模超过2016年创下的343席的纪录。
这是自莫斯科于2022年对乌克兰发起军事行动以来的首次议会选举。
克里姆林宫发言人佩斯科夫在记者会上说：“这当然表明，俄罗斯社会围绕国家元首的凝聚力达到了最高水平。”
欧盟最高外交官卡拉斯则予以驳斥。她说：“克里姆林宫压制异议，取缔了唯一一个反对发动俄乌战争的注册政党，并阻止国际选举观察员入境。俄罗斯只剩下民主的外衣了。”
帕姆菲洛娃说，这次选举的投票率超过59%。
俄罗斯共产党位居第二，赢得了40个席位。
民族主义政党俄罗斯自由民主党获得25个席位，“新人党”赢得了20个席位。
自21世纪初以来，统一俄罗斯党一直主导着俄罗斯政坛，普京自1999年新年前夕以来一直掌权。
帕姆菲洛娃说，目前已统计超过95%的选票，最终结果将于本周晚些时候公布。