强台风“杜鹃”吹袭日本关东地区，首都圈的东京都、千叶县、神奈川县、静冈县及伊豆群岛等地遭遇暴风雨猛烈袭击。恶劣天气不仅引发了大范围的洪涝灾害，还导致部分地区发生山体滑坡。

据日本放送协会（NHK）星期一（9月21日）报道，受“杜鹃”带来的强降雨影响，自19日起，日本多地的累计降雨量已超过往常整个月的总和。随着台风步步逼近，关东及日本东部太平洋沿岸地区陷入狂风暴雨之中。

日本气象厅于周一下午对东京大岛町发布了5级山体滑坡警报。5级为防灾气象信息的最高级别，旨在敦促民众对台风灾害保持最高戒备。同时，气象部门也呼吁民众严防洪水袭击。

继8月遭遇暴雨冲击后，千叶县此次的灾情最为严重。截至周一傍晚，佐仓市、长南町、松户市、千叶市及市川市等地出现大面积积水。

东京电力公司说，暴雨导致电网受损，当晚有约5万户家庭断电，其中4万户集中在重灾区千叶县。

持续的强降雨导致千叶县多地发生山体滑坡。在佐仓市，一处民宅后山发生塌方，倾泻而下的泥石流导致房屋坍塌，所幸未造成人员伤亡。此外，袖浦市也因面临山体滑坡风险，紧急疏散了危险区域内的1万8000户居民。

神奈川县同样灾情频传，当地政府报告了多起山体滑坡事件。其中，横须贺市的一起塌方导致泥石流涌入民宅，一名妇女被困；在横滨市，一栋公寓楼因暴雨导致部分地基塌陷，相关部门当天紧急对楼内的18户居民下达了撤离令。

公寓的一名80多岁住户说：“我当时正在睡觉，突然听到一声巨响，整个人都被吓醒了。我在这里住了快30年，还从未遇过这种情况。”

周一适逢日本的“敬老节”，也被称为“银发周”的长假首日。然而，台风带来的倾盆大雨让民众的假期出行计划彻底泡汤。

据报道，神奈川县著名景区镰仓市积水严重，JR镰仓站周边一度化为汪洋。视频画面显示，许多游客不得不卷起裤脚，在水中艰难前行。为确保安全，东京都和千叶县政府在台风来临前便宣布当天关闭辖区内的游乐设施。

航空交通方面，全日空（ANA）取消了140个国内航班，主要集中在往返羽田机场的航线；日本航空（JAL）则取消了135个国内及国际航班。据报道，日本首相高市早苗原定周一晚间7时（新加坡时间下午6时）起飞前往纽约的班机，也因台风延误了四个小时。

在日本中部爱知县名古屋市举行的亚运会，部分户外赛事也因台风被迫推迟。原定于周一举行的第三日马术比赛已延期至周二（22日）进行。