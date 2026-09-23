欧盟理事会宣布，将针对“破坏或威胁乌克兰领土完整、主权和独立”的个人和实体的制裁措施延长36个月，至2029年9月22日。

新华社报道，欧盟理事会星期二（9月22日）发表声明说，目前相关措施累计制裁个人和实体超3000个。措施包括禁止相关个人进入或过境欧盟成员国、冻结相关个人和实体在欧盟境内的资产，以及禁止欧盟个人和机构向被制裁对象提供资金或其他经济资源。

欧盟理事会同时决定，将三名个人、一个实体以及另外三名已故人员移出制裁名单。声明未列出被移除的具体个人和实体。

根据欧盟记录，自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟大幅扩大对俄罗斯制裁范围。截至目前，已对俄采取第21轮制裁。欧盟方面说，相关措施旨在削弱俄经济基础和能源收入，限制其获取关键技术和市场，并继续对俄施加压力。

俄罗斯外交部18日发表声明说，为回应欧盟此前批准对俄第21轮制裁措施，俄方大幅扩充禁止入境俄罗斯的欧盟人员名单。其中包括参与决定向乌克兰提供军事援助的人员；从事旨在破坏俄联邦领土完整活动的人员；负责实施反俄制裁、损害俄与第三国关系或阻碍俄海上航行的人员等。