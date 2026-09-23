受第25号台风“杜鹃”影响，日本千叶县和神奈川县星期三（9月23日）分别通报新增一名遇难者。目前两县遇难人数合计升至九人，仍有四人失踪，搜救工作仍在进行。

新华社引述日本媒体报道，千叶县印西市一辆被水淹没的汽车附近发现一名60多岁的男性死者。此前，千叶县宣布县内共有五人因山体滑坡遇难。目前，千叶县鸭川市仍有两名男性下落不明。

神奈川县23日宣布，三浦市22日夜间失踪的一名35岁女性在自家屋内被找到并确认死亡。22日，神奈川县多处发生山体滑坡，横须贺市一名60多岁女性和一名70多岁男性遇难。目前，三浦市与横须贺市仍各有一人失踪。

日本气象厅说，由于“杜鹃”缓慢经过海水温度较高的伊豆诸岛附近，导致势力发展强于预期。从19日前后开始，以东日本太平洋沿岸为中心持续降雨。

截至22日傍晚6时，东京都大岛町大岛累计降雨量达到83.75公分，静冈县伊豆市天城山为54.6公分，千叶县大多喜町为48.85公分，神奈川县三浦市为36.55公分，均超过当地往年9月整月降雨量，属于创纪录暴雨。

据气象厅22日晚上9时观测，“杜鹃”已向日本东侧海面偏东方向移动，并转变为温带低气压。