（雅加达综合电）亚洲开发银行警告，俄乌战争、中东冲突升级以及强厄尔尼诺现象正加剧亚洲物价压力，通胀料持续至2027年，促各国央行保持警惕。不过，人工智能热潮带动的电子产品需求和科技投资，预计将继续支撑东南亚经济增长。

亚行星期三（9月23日）发布最新《亚洲发展展望》报告指出，伊朗战事重新升级并蔓延至也门，导致原油和成品油供应受阻；俄乌战争则扰乱粮食运输。与此同时，厄尔尼诺造成的异常天气已威胁从印度至泰国的农作物收成，并影响水力发电。

亚行首席经济师朴之水（Albert Park）说，经济前景风险仍偏向下行；若冲突进一步升级，或厄尔尼诺带来的冲击比预期严重，可能拖累经济增长并推高通胀。

亚行预计，发展中亚太经济体今年经济增长率为5%，较2025年的5.5%放缓，但比7月预测上调0.1个百分点；2027年预测维持在5.1%。今年通胀率预计为4.2%，明年为3.5%，均高于2025年的3%。

亚行也把布伦特原油平均价格预测上调至今年每桶90美元（约115新元），明年为78美元。

另一方面，人工智能（AI）热潮带动的科技产品需求，为东南亚经济提供重要支撑。亚行将发展中东南亚经济体今年的经济增长预测从4.6%上调至4.7%，明年则从4.8%上调至4.9%。

朴之水说，在电子产品和AI相关产品需求支持下，东南亚净出口保持韧性，因为大部分半导体晶片和数据中心建设所需材料等相关硬件都产自亚太地区。

在东南亚主要经济体中，亚行大幅上调越南增长预测，今年和明年分别为7.8%和7.6%；马来西亚分别为4.9%和4.7%。泰国今年预测上调至2%，明年则略降至1.9%；印度尼西亚两年均维持在5.2%。菲律宾今年预测则从3.8%下调至3.3%，明年从5.3%降至5.1%。

与此同时，亚行将发展中东南亚经济体今年的通胀预测从7月的3.9%上调至4%，明年则从2.9%上调至3.3%，显示能源与食品价格压力仍可能持续。

全球通胀压力持续 经合组织料多国央行将进一步加息

另一方面，经济合作与发展组织（OECD）星期三发布最新《经济展望》报告，预计2027年全球通胀将高于此前预测，可能促使更多央行进一步收紧货币政策。

除中国和沙特阿拉伯外，经合组织将所有二十国集团（G20）经济体的通胀预测都较6月时上调。

报告指出，面对新一轮能源价格冲击和强于预期的需求压力，许多经济体的通胀率已高于政策目标，央行须确保潜在通胀压力得到持续控制。

经合组织预计，美联储今年将再加息一次，欧元区、澳大利亚和韩国将进一步小幅加息，日本也将继续上调政策利率；英国央行和加拿大央行则预计暂时维持利率不变。