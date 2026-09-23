俄罗斯边疆地区过去一个月，至少有六人遭到熊袭击后身亡。

法新社报道，俄罗斯检察部门星期三（9月23日）说，在俄罗斯辽阔的西伯利亚克拉斯诺亚尔斯克边疆区，至少有六人过去一个月遭熊袭击身亡。检方指责当地官员未能控制熊的数量，因涉嫌玩忽职守而展开刑事调查。

据俄罗斯自然资源部数据，自1990年以来，俄罗斯境内的棕熊数量已增加一倍以上，从约13万只增长至今年的近30万8000只。

尽管当局数据显示，俄罗斯全国范围内的熊袭人事件数量保持在每年20起至30起左右，但当地媒体和官员对袭击数量的上升表示担忧。

俄罗斯调查委员会针对人口稀少的克拉斯诺亚尔斯克和哈卡斯（Khakassia）地区发布声明称，尽管当局多次发出警告，当地官员仍“未采取措施控制野生动物数量，也未采取措施防止它们进入有人居住的地区”。

当地媒体报道，本月早些时候，在偏远的波德焦索沃镇（Podtyosovo）附近的森林中发现两名遭熊袭击致死的退休人士遗体；一名40岁的工厂工人在9月6日穿过上述森林时，也遇袭不幸丧生。

调查人员指出，在接下来的几周里又有三人遇害，最新的一起事件发生在星期三凌晨，死者是一名在森林中看守机械设备的39岁伐木工。

邻近的哈卡斯地区副负责人布切尼克（Dmitry Buchenik）说，拥有约1万人口的森林城镇阿巴扎（Abaza）正面临熊群的“四面合围”。

他说：“阿巴扎度过了一个令人心惊胆战的夜晚。这座位于针叶林带的城镇实际上已被熊群围困。”

他也说：“一些熊被驱赶走了，但有三只被击毙，其中一只体型巨大。”

社交媒体流传一些未经证实的视频，其中一段显示一只熊正游过镇旁的河流，另一段则显示三只熊在汽车前方横穿马路。

俄罗斯紧急情况部说，绝大多数情况下，熊在遇到人类时通常都会主动避开。