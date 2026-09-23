英国宣布组建一支新的军事太空中队，负责保护国家卫星。这是各国竞相发展军事太空能力的最新举措。

法新社报道，英国皇家空军上将史密斯星期三（9月23日）在伦敦举行的英国太空力量会议上，正式宣布这个部队的成立。

他警告说，太空已经成为“战争领域”，英国及西方盟友必须加强相关能力，以应对日益增加的威胁。就在一个多星期前，美国首次证实已在绕地球运行的轨道上部署武器，引发外界对太空军备竞赛的担忧。

英国国防部说，这支新的皇家空军（RAF）中队将保护用于通信的关键卫星，并承担来袭导弹的预警任务。

国防部称，这支名为“第三太空效应中队”（No III Space Effects Squadron）的部队，是英国首支专门负责“干扰、削弱和阻止敌方针对英国太空利益的活动”的部队。

当局指出，英国已于2023年组建两支负责“监视和预警”太空威胁的中队，而这支新部队将“利用包括电子战在内的先进技术，对这些威胁采取行动”。

英国皇家空军也计划成立另外三支部队，包括一支负责太空战术和训练的中队，以及另一支负责发展深空先进雷达能力的部队。

史密斯在会上说，西方盟友发现竞争对手在太空采取“越来越多不负责任和挑衅性的行动”，并点名俄罗斯涉及多起“危险”事件。

他说：“无论我们是否愿意，太空已经成为战争领域，英国以及我们的伙伴和盟友都必须为此做好准备。现在是时候整合我们的资源……也是时候更有效地发挥我们的太空能力了。”

英国于2021年4月成立英国太空司令部，让皇家空军、皇家海军和陆军的指挥官共同负责地球以外的军事战略、行动和能力。

史密斯在演讲中说，俄罗斯涉及多起“危险”事件，显示“公然无视太空国家应遵守的负责任行为规范”。今年5月，有五颗俄罗斯军用卫星据称危险接近两颗芬兰商用卫星。

另外，英国今年6月证实，“俄罗斯卫星群”自2019年以来至少75天干扰了欧洲、格陵兰岛和加拿大多个地区的全球定位系统（GPS）信号。

史密斯强调，“没有人希望发生太空战争”，英国及盟友正在“采取措施遏制这种情况”。

他说：“英国将始终以负责任的方式开展行动，以促进稳定并避免局势升级。”