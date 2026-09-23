乌克兰总统泽连斯基在联合国大会期间的场边峰会上说，乌克兰已准备好根据埃及、印度和土耳其提出的建议，在黑海达成一项海上休战协议。

路透社报道，泽连斯基星期三（9月23日）在联合国大会期间举行的“克里米亚平台”峰会上，发表上述言论。这次峰会召开之际，正值安理会将就已持续五年的俄乌战争举行会议。

泽连斯基说，埃及、印度和土耳其已提出恢复黑海商船安全航行的方案；由于交战双方对船只及港口基础设施的猛烈攻击，该地区的货物运输目前已几乎陷入停滞。

他说：“我们正在等待俄罗斯的回应。如果俄罗斯也准备好采取切实步骤缓和局势……确保黑海航运安全及粮食安全。我们总得从某处着手。”

乌克兰担心俄罗斯计划在今年冬季利用导弹和无人机猛烈攻击其电力和供暖设施，因此一直极力推动达成一项旨在保护能源基础设施和黑海航运免受攻击的停火协议。

依赖黑海地区小麦供应的亚洲、中东和非洲主要进口国，目前正面临难以获得货源的困境，全球小麦价格也随之飙升。

泽连斯基预计将于星期三晚些时候在联合国大会上发表讲话。他星期二（22日）会见美国总统特朗普，双方讨论了针对能源相关目标的俄乌停火问题，并表明愿与特朗普和俄罗斯总统普京举行三方会面。

美国国务卿鲁比奥星期三会见俄罗斯外长拉夫罗夫后告诉记者，俄罗斯和乌克兰都对达成一项涉及粮食和能源的有限停火协议感兴趣。

克里姆林宫尚未对此作出回应。