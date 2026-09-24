（纽约综合电）美国国务卿鲁比奥周三（9月23日）说，美国已邀请俄罗斯总统普京出席今年12月在迈阿密举行的二十国集团（G20）首脑峰会。同时，美方正努力促成俄乌达成停火协议。

鲁比奥向媒体指出，要解决问题，就必须与意见不合或是可能存在一些问题的人会面。“所以，我们邀请普京总统出席G20峰会。我们认为，这是让他不仅能与（特朗普）总统，也能与世界其他国家领导人接触交流的一次机会。我们希望他能接受这一邀请。”

同天较早前，鲁比奥与俄罗斯外长拉夫罗夫举行了会晤。

克里姆林宫回应说，会考虑美方邀请。克宫发言人佩斯科夫说，俄方对获邀深表感谢与赞赏，将做出决定，并通过外交渠道处理。

不过，拉夫罗夫周三在联合国安理会表明，莫斯科不会停止已持续四年多的战争，并指责欧洲企图利用停火期为乌克兰提供武器。

在拉夫罗夫之后发言的乌克兰外长瑟比加说，拉夫罗夫的讲话已说明一切。他指出，俄罗斯针对欧洲发动的战争已不再是混合战，俄国非但没有维护和平，反而正在把战火扩大。

法国、英国、日本和加拿大等51个国家在联合国大会期间发表联合声明，重申了对乌克兰的支持。声明指俄国正试图切断乌克兰的粮食出口，呼吁采取行动，保护商业航运与关键基础设施的安全。

此外，乌克兰总统泽连斯基周三在联合国指责俄罗斯动用来自47个国家的武装人员，参与对乌克兰的战争。除了朝鲜，这些武装人员还来自加纳、尼泊尔和印度等国。

泽连斯基也透露，在战场上被俘虏的两名朝鲜士兵已被送往韩国。

泽连斯基也警告俄罗斯，若双方无法在严冬来临前就停止攻击能源设施达成停火协议，乌克兰将予以还击，让俄罗斯度过一个极其艰难的冬天。

泽连斯基说：“乌克兰人明白，这个冬天对我们来说可能非常艰难。但我们别无选择，只能回应，让俄罗斯也尝到痛苦的滋味。”