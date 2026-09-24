美国、丹麦和格陵兰岛签署三方协议，明确了丹麦和格陵兰的主权，美国也获得更大的安全与军事空间。这场持续一年多的格陵兰吞并风波，最终以各得其所“三方共赢”方式收场。

美国总统特朗普星期二（9月22日）与丹麦和格陵兰的领导人在联合国大会场边签署协议。特朗普此前宣称，这份协议让美国获得格陵兰安全的“永久控制权”，并形容这让美国“梦想成真”。

不过，关注国际法、海洋法和北极等事务的中美研究中心执行主任洪农接受《联合早报》访问时说，这份“新协议”并不是一套全新的安全架构，而是在1951年美国与丹麦签署的《格陵兰防务协议》及2004年更新版的基础上进一步“修订与补充”。

根据1951年的协议，美国已获得在格陵兰驻军和扩大基建的广泛权限。自二战以来，美国也一直在格陵兰驻军，并设有皮图菲克太空基地。

新签署的协议则允许美国建立两个新基地，一个在南部纳萨尔苏瓦克，另一个在东岸的梅斯特斯维格，并可在岛上部署“金穹”导弹防御系统。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院美国项目副研究员曾宪安也分析说，这份协议似乎只是“新瓶装旧酒”，与1951年的协议相比差别不大。

其中一项新内容是禁止北约成员国和伙伴，以及欧盟成员国以外的其他国家，在格陵兰岛建立军事基地或驻军，也不得进行“敏感领域”的投资；另一项变化则是这份协议没有终止日期。

过去一年多，丹麦和自治领地格陵兰岛始终坚决捍卫自身主权，如今同意与美国达成协议。洪农认为，这份协议本质上是主权与战略空间之间的一种妥协。

她说，协议明确重申丹麦的主权与领土完整，以及格陵兰人民的自决权；与此同时，随着北极安全环境不断变化，丹麦和格陵兰也意识到美国和北约须要发挥更大作用，因而促成协议达成。

换言之，这份协议既回应了美国的安全关切，又无需接受“格陵兰应置于美国主权之下”的主张。特朗普此前强调，矿产资源丰富的格陵兰对美国和北约抵御俄罗斯和中国的安全威胁至关重要。

此外，协议也列明任何新增主要防务区域及相关安排，都须三方协商并达成共识。这也意味着三方都有决策权，并不是“美国说了算”。

学者：三方都从协议中获益

曾宪安认为，这份协议既重申丹麦和格陵兰的主权，又让特朗普取得政治成果，是缓解这场紧张局势的明智之举。“美国、丹麦和格陵兰三方都将这项协议视为一种胜利。”

洪农也说，不排除特朗普日后重提吞并格陵兰的可能，但这份协议确实削弱了必须吞并的战略理由。“美国如今已在不改变格陵兰主权归属的前提下，落实它宣称所需的许多安全安排。”

她指出，目前更重要的问题在于协议能否促使三方摆脱主权争端，让格陵兰问题回归到北约合作、北极安全和格陵兰自决权的框架中。

不过，新加坡国立大学政治系副主任黄奕鹏认为，这起事件已使美欧的互信遭到严重侵蚀。“特朗普非但没有发挥作为北约支柱和重要安全保障者的作用，反而威胁要吞并北约盟国领土，引发极大的不安和担忧。”

特朗普此前不仅扬言动用武力，还威胁对反对美国获取格陵兰的欧洲国家加征关税，导致美欧关系紧张。

但曾宪安认为，这份协议消除了美欧关系中的一个关键障碍，或可缓解双方的关系。

洪农则说，协议可能强化北约在北部地区的防务态势；北约与欧盟也可分工协作，前者侧重威慑防御，后者着重基础设施、经济安全和关键矿产。“这将使两大机构在北极地区形成互补，而非必然的陷入竞争关系。”

北约秘书长吕特和欧盟委员会主席冯德莱恩都对这份协议表示欢迎，认为这有助于加强北极和北大西洋地区安全。

格陵兰问题告一段落后，曾宪安认为美国与加拿大的贸易争端，以及特朗普对古巴明显意图将是接下来的焦点。

洪农认为，巴拿马运河、加勒比地区海上设施、以及拉丁美洲的关键矿产和能源设施等也值得关注。

她说，这不意味着“格陵兰模式”可套用在其他地区，但美国越来越关注他国对战略基础设施、资源和地理咽喉要道的控制，并将这些视为国家安全问题，这一趋势正日益成为美国西半球战略中的重要一环。